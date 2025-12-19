Ein Heimspiel zum Jahresabschluss: Der FC Basel empfängt am Samstagabend Servette (20.30 Uhr). Trainer Magnin spricht davor über seine Situation beim FCB. Und seine Neujahrsvorsätze – die er möglicherweise nicht einhalten kann. Das Inside.

Darum gehts Sportchef Stucki hat Situation um Magnin geklärt

Magnin spricht über Neujahrsvorsätze und Broschinski

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Sportchef Daniel Stucki hat am Freitag in einer Medienrunde erklärt, dass Ludovic Magnin (46) auch im neuen Jahr bei den Baslern an der Seitenlinie stehen wird. «Für mich ist das keine Überraschung», sagt der FCB-Coach über das Vertrauen seines Chefs. «Ich spüre das jeden Tag.» Der Lausanner ist sehr zufrieden mit dem gegenseitigen Umgang innerhalb des Klubs. «Mir war wichtig, dass ich mich selbst bleiben und sagen kann, was ich denke», so Magnin über seine ersten sechs Monate in Basel. «Die Leute haben mich als Mensch und Trainer respektiert. Das ist mir das Wichtigste.»

Die grosse Frage

Gelingt dem FCB gegen Servette ein versöhnlicher Hinrundenabschluss? «Sie stehen sicher nicht auf dem Tabellenplatz, auf dem sie mit ihrer Qualität stehen müssten», sagt Magnin über die kriselnden Gegner. Allerdings glaubt der Basler Trainer, dass Servette seinem Team durchaus liegen müsste. «Uns bereiten eher Mannschaften Probleme, die auf ein schnelles Umschaltspiel setzen», so Magnin.

Gesagt ist gesagt

«Meine Frau hätte gerne, dass ich etwas mehr joggen gehe. Wohl zurecht. Aber ich bin vorsichtig mit Versprechen, die ich nicht halten kann. Das gilt auch im Umgang mit meinen Spielern», sagt Magnin über mögliche Neujahrsvorsätze.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Vouilloz, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Leroy, Bacanin; Traoré, Shaqiri, Otele; Broschinski.

Wer fehlt?

Keigo Tsunemoto hat sich gegen Luzern erneut am Oberschenkel verletzt. Dieses Mal scheint die Verletzung aber nicht gravierend, das letzte Spiel des Jahres am Samstag gegen Servette verpasst der Rechtsverteidiger aber trotzdem. Fraglich ist zudem der Einsatz von Metinho, der gegen den FCL ebenfalls bereits in der ersten Halbzeit vom Feld musste.

Neben dem Platz

Wie Sportchef Daniel Stucki verrät, ist der FCB schon seit Monaten auf der Suche nach einem neuen Chefscout. Man habe ganz genaue Vorstellungen vom Profil, was dieser mitbringen müsse. Unter anderem deshalb sei der Posten seit dem Abgang von Patrick Dippel im März noch nicht neu besetzt worden. Gespräche mit verschiedenen Kandidaten würden allerdings bereits seit längerem laufen, so Stucki.

Hast du gewusst, dass...

... Basel erstmals in drei Super-League-Heimspielen in Folge ohne Torerfolg geblieben ist? Auf das 0:1 gegen Lugano anfangs November folgten die beiden 0:0 gegen St. Gallen und Lausanne.

Aufgepasst auf

Moritz Broschinski (25). Der Stürmer ist die Erlösung gelungen, der Tor-Fluch ist gebrochen. Löst das die Fesseln auch gegen Servette? Der Deutsche könnte in der Startelf stehen. Trainer Magnin sagte: «Mo ist jemand, der nie aufgibt, der trainiert, macht und tut. Von aussen kriegt man das leider nicht mit. Deshalb vielleicht auch immer die Frage: Wieso kriegt er wieder die Chance, bla bla bla.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 18 Runden:

1. Hitz, Daniliuc 4,35

2. Schmid 4,3

3. Barisic 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Nach dem Abgang von Alexis Antunes werden sich bei den Genfern weitere Vertrags-Fragen stellen. Hier erscheint das Servette-Inside.

19 Runde

Sa., Sion – Winterthur, verschoben

Sa., Thun – FCZ, 18 Uhr

Sa., Basel – Servette, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Luzern, 14 Uhr

So., GC – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., Lugano – YB, 16.30 Uhr

