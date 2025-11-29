Servette-Coach erklärt brisanten Goalie-Entscheid

Darum gehts
Der «Match de l’Escalade» wird in Genf wie immer mit spezieller Spannung erwartet. Dieses Fest erinnert an den Sieg Genfs über den Herzog von Savoyen, der 1602 mit seinen Truppen versucht hatte, die Stadt zu erobern. Genf schlug den Angreifer zurück. Dieser grosse Sieg wird jedes Jahr gegen Jahresende gefeiert. Das Symbol für den Erfolg? Ein Kochtopf. YB ist gewarnt: Am Tag der Escalade-Feierlichkeiten sollen die Gäste aus Genfer Sicht nicht mit einem Sieg nach Hause gehen. Servette hat extra Spezialtrikots anfertigen lassen.
Wie wird Trainer Jocelyn Gourvennec mit dem jungen Malek Ishuayed umgehen, dem 18-jährigen Talent, das am vergangenen Samstag in Luzern zum ersten Mal in der Super League aufgetreten ist? Der offensive Mittelfeldspieler kam in der 15. Minute ins Spiel und war an beiden Genfer Toren beteiligt. Angesichts seiner aktuellen Form hätte er es verdient, am Sonntag gegen YB in der Startelf zu stehen. Aber Gourvennec wird ihn sorgfältig aufbauen wollen.
«Ich fand ihn in den letzten Wochen weniger gut, auch weniger entscheidend. Es ist eine sportliche Entscheidung. Wenn man möchte, dass eine Mannschaft solider und lebendiger ist, muss man alle stimulieren, die Torhüter inklusive, wenn man mehr erwartet.» – So äusserte sich Jocelyn Gourvennec über Joël Mall, den er beim letzten Spiel in Luzern auf die Bank gesetzt hat. Wird der Aargauer gegen YB in die Startelf zurückkehren oder hat sich die Hierarchie zugunsten von Jérémy Frick verschoben?
Frick; Mazikou, Rouiller, Bronn, Njoh; Douline, Fomba; Stevanovic, Morandi, Antunes; Ayé.
Cognat (gesperrt). Antunes, Severin, Varela (alle verletzt). Mazikou, Srdanovic (beide fraglich).
Eine bedeutende Neuigkeit kam diese Woche heraus. Didier Fischer, Präsident der Fondation 1890, wird sein Amt per 31. Dezember niederlegen. Die Stiftung ist die eigentliche Eigentümerin und finanzielle Stütze der vier Vereine der Servette-Gruppe (Rugby, Hockey, Frauen- und Männerfussball). Grégoire Pictet heisst sein Nachfolger. Die Veränderung ist von grosser Bedeutung, da Didier Fischer zehn Jahre lang in dieser Position tätig war und die Gründung der Fondation 1890 initiiert hat.
... Servette nach Anpfiff das anfälligste Team der Liga ist? Die Genfer kassierten in der Startviertelstunde bereits acht Gegentore.
Die Flanken von Lilian Njoh (24). Der ehemalige Serie-B-Profi schlägt die meisten in der Schweiz. Noch klar mehr als Shaqiri. In diesem Duell stehts nach 14 Runden 128:117.
Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:
1. Ishuayed 5,0 (erst 1 Bewertung)
2. Douline, Srdanovic 4,3
3. Mall, Cognat 4,0
Hier gehts zu allen Genfer Noten.
Lukas Fähndrich.
Die Berner kommen vom aufwühlenden Europa-League-Spiel gegen Aston Villa (1:2) aus England nach Hause. Wie ist die Lage bei den Bernern nach dem Fan-Skandal in Birmingham? Hier erscheint das YB-Inside.
