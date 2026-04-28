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Explosion nach Abgang
Diese Ex-Super-League-Spieler gehen durch die Decke

Die Super League beweist sich als ideales Karriere-Sprungbrett. Das zeigen Beispiele wie Britschgi, Stankovic oder Avdullahu. Der Schritt ins Ausland hat ihre Marktwerte explodieren lassen.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Bald öffnet der Transfermarkt wieder seine Tore. Für die Fans der Super League bedeutet das wie fast jedes Jahr: Abschied nehmen von einigen der grössten Talente der Liga.

Zu den heissen Abgangskandidaten zählen Alvyn Sanches (23), Metinho (23), Jonathan Asp Jensen (20), Omar Janneh (19) oder Bung Meng Freimann (19) – gut möglich, dass sie schon in den kommenden Wochen den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen.

Wer folgt auf Britschgi, Avdullahu und Co.? Ein Kandidat ist Alvyn Sanches von YB.
Foto: keystone-sda.ch

Ein Wechsel ins Ausland ist dabei nicht nur für die Spieler selbst ein Meilenstein. Auch die Super League kann davon profitieren: Den Ruf als Sprungbrett-Liga bestärken, die Talente auf die grosse Bühne vorbereitet – und damit wiederum neue Hoffnungsträger anzieht. Wie eindrücklich das sein kann, zeigt ein Blick auf jene Spieler, die die Schweiz vor einem Jahr verlassen haben: In stärkeren Ligen konnten viele ihren Marktwert deutlich steigern, bei einigen ist er regelrecht explodiert.

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Teure Luzerner Fraktion

Ein Beispiel dafür ist Sascha Britschgi (19). Vor einem Jahr stand der Rechtsverteidiger noch als U21-Spieler beim FC Luzern unter Vertrag, sein Marktwert wurde auf 100’000 Franken geschätzt. Heute ist er gemäss dem Portal Transfermarkt als Serie-A-Spieler bei Parma rund hundertmal so viel Wert mit 10 Millionen. 

Sascha Britschgi ist einer der Schweizer Exportschlager.
Foto: TOTO MARTI

Eine ähnlich markante Entwicklung hat mit Aleksandar Stankovic (20) auch ein anderer Ex-Luzerner genommen. Als er im Sommer 2024 in die Innerschweiz ausgeliehen wurde, betrug sein Marktwert rund 2,5 Millionen Euro. Nach seiner Saison beim FC Luzern sowie dem Wechsel zu Brügge steigerte der Mittelfeldspieler seinen Marktwert von zwischenzeitlich 11 auf 25 Millionen Euro – Tendenz steigend. Inzwischen steht sogar eine Rückkehr zu Inter Mailand im Raum.

Die Hoffenheimer Avdullahu und Hajdari

Britschgi und Stankovic sind zwei prominente Beispiele, aber längst nicht die einzigen. Leon Avdullahu (22) ist nach seinem Wechsel vom FC Basel zur TSG Hoffenheim geschätzt 25 Millionen Euro wert – das entspricht einer Zunahme von 15 Millionen.

Sein Marktwert hat sich im letzten Jahr massiv erhöht.
Foto: Getty Images

Und mit Albian Hajdari (22; von 12 auf 20 Millionen Euro) hat sich in Hoffenheim ein weiterer Ex-Super-League-Spieler mit starken Leistungen in den Fokus gespielt. Hoffenheim-Direktor Paul Pajduch sagte kürzlich im Gespräch mit Blick, Hajdari und Avdullau hätten «einen grossen Anteil an unserer überraschend erfolgreichen Saison».

Ähnlich ist die Entwicklung bei Leon Avdullahu.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Das Hamsterrad Fussball

Die Liste mit Spielern, die seit ihrem Super-League-Abgang an Wert gewonnen haben, lässt sich problemlos fortsetzen: Zachary Athekame (21; bei Milan von 5 auf 10 Mio.), Anton Kade (22; bei Augsburg von 5 auf 7.5 Mio.) oder auch Nestory Irankunda (20; bei Watford von 4 auf 6 Mio.).

Wer ihnen als Nächstes folgt? Spätestens in einem Jahr werden wir es wissen – wenn sich die Super League erneut von ihren nächsten Talenten verabschiedet. Fussball, das nie stillstehende Hamsterrad.

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
34
25
63
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
34
4
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
34
4
43
2
Servette FC
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
4
FC Zürich
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
34
-53
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
AC Milan
AC Milan
FC Brügge
FC Brügge
FC Augsburg
FC Augsburg
FC Basel
FC Basel
FC Luzern
FC Luzern
Inter Mailand
Inter Mailand
AC Parma
AC Parma
Serie A
Serie A
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