Kellerduell auf der Schützenwiese! Winterthur empfängt am Samstagabend GC (18 Uhr). Ein kapitales Duell für das Schlusslicht, das Schwung geholt hat. Mit oder ohne Mittelfeldchef Kasami? Einschätzungen gibts im Winti-Inside.

Muss Kasami gegen Ex-Klub erneut auf die Bank?

Es hat nichts mit seiner Fitness zu tun

1/5 Startelf oder Joker? Pajtim Kasami blickt vor dem GC-Duell ins Ungewisse. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Captain Arnold erhält wohl bald wieder grünes Licht

Ulrich hingegen ist der Pechvogel der Woche

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Die Verletzung von Dario Ulrich. Bloss zwei Minuten steht der 27-Jährige beim 4:2-Sieg gegen Servette auf dem Platz. Genug, um sich das Syndesmoseband zu reissen. Der Innerschweizer dürfte mehrere Wochen fehlen. Gute Neuigkeiten gibts hingegen von Captain Remo Arnold (28). Der musste im letzten Spiel von Ex-Coach Uli Forte in Basel früh vom Feld. Nach der Nati-Pause dürfte der Innenverteidiger aber wieder einsatzbereit sein.

Die grosse Frage

Setzt Rahmen erneut auf Golliard statt auf Kasami? Beim erlösenden Sieg gegen die Genfer bringt der Winti-Coach überraschend den schmächtigen Filigrantechniker aus dem Kanton Fribourg auf der Zehn. Golliard sagt merci fürs Vertrauen und steht mit seinem Doppelpack am Ursprung des ersten Saisonsiegs. Pajtim Kasami hingegen sitzt zu Beginn bloss auf der Bank. Daran, dass der 12-fache Schweizer Nationalspieler nach seinem komplizierten Transfersommer nicht fit genug ist, liege es aber nicht, so Patrick Rahmen: «Pajtim ist in einer sehr guten Verfassung dafür, dass er nicht viel gespielt hatte. Das liegt an ihm, er ist top professionell. Er ernährt sich gut, nimmt sich Privattrainer, holt da Bestmögliche raus.» Für Golliard spricht das Momentum.

Gesagt ist gesagt

«Wir wollen agieren und Gas geben und nicht von Hoffnung leben!» Rahmens Reaktion auf die Floskel, dass die Hoffnung im Abstiegskampf zuletzt sterbe.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sidler, Durrer, Martins, Diaby; Zuffi, Jankewitz; Dansoko, Golliard, Schneider; Hunziker.

Wer fehlt?

Arnold, Burkart, Citherlet, Lüthi, Sahitaj, Stillhart, Ulrich (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die Trainingssituation in Winterthur gibt weiter zu reden. Weil der Platz hinter dem Stadion saniert wird, muss der FCW auf andere Stadtteile ausweichen. Auf den Sporrer in Wülflingen oder auf den Reitplatz in Töss. Solche Probleme hat der Gegner vom Samstag nicht. Auf dem GC-Campus in Niederhasli gibts drei Naturrasen- und zwei Kunstrasenplätze.

Hast du gewusst, dass ...

... keine andere Mannschaft in der Geschichte der Super League nach zwölf Runden bereits 35 Gegentore erhalten hat? Winti knackt somit Aaraus bisherigen Rekord von 30 Gegentoren locker. Auch die Grasshoppers sind mit ihren 27 Gegentoren auf Rekordkurs. Noch nie hat sich der Klub nach zwölf Runden mehr Treffer gefangen als in dieser Saison.

Aufgepasst auf

Randy Schneider. Der ehemalige GC-Junior dürfte gegen seine alte Liebe besonders motiviert sein. Und er geht nach seinem Treffer gegen Servette mit breiter Brust ins Kantonsduell.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

1. Chiappetta 5,0 (nur 1 Bewertung)

2. Kasami 4,3

3. Zuffi, Maluvunu 4,0

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Bei GC gibt ein kurioser Grund für einen Kader-Rauswurf zu reden. Hier erscheint das GC-Inside.

