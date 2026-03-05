Darum gehts
- FCB-Trainer Lichtsteiner lobt Koloto nach ersten Super-League-Toren gegen Lausanne
- Xherdan Shaqiri könnte gegen GC wieder in der Startelf stehen
- FCB gewann nur eines der letzten acht Heimspiele
Die News der Woche
Gegen Lausanne (2:1) erzielte Giacomo Koloto (18) seine ersten beiden Super-League-Tore. Nachdem Stephan Lichtsteiner (42) bereits direkt nach dem Spiel ein Sonderlob an sein Sturmjuwel geschickt hatte, legt der FCB-Trainer vor dem Duell gegen GC noch einmal nach: «Er erinnert mich schon sehr an mich. Er ist sehr fokussiert und weiss genau, was er will. Sogar am freien Montag war er hier und hat sich pflegen lassen. Ich habe das Gefühl, er macht in jedem Training noch mehr», schwärmt Lichtsteiner.
Die grosse Frage
Kehrt Xherdan Shaqiri (34) in die Stammelf zurück? Am Sonntag in Lausanne wurde der Captain erst in der Schlussphase eingewechselt. «Wir haben drei Spiele in einer Woche. Darum ist es wichtig, die Energie aufzuteilen. Xherdan ist reingekommen und hatte einen guten Impact», sagt Stephan Lichtsteiner (42). Man werde sehen, ob Shaqiri gegen GC wieder von Beginn an spielen wird. «Shaq ist nicht mehr 20, von dem her wissen wir, dass wir ihn irgendwann verlieren werden», so der FCB-Trainer. «Zum Glück hat er noch ein Jahr Vertrag, er ist immer noch sehr wichtig. Aber mit 35, 36 kannst du nicht immer jedes Spiel von Beginn an machen. Wichtig ist, dass die anderen sich nicht hinter Shaq verstecken.»
Gesagt ist gesagt
«Ein lauffreudiger Gegner, der ein gutes Pressing gegen den Ball spielt», warnt Lichtsteiner vor GC. «Da müssen wir aufpassen, dass wir uns keine dummen Ballverluste erlauben. Darum haben wir nach den Spielen gegen Sion und Luzern da den Hebel angesetzt.» Der FCB-Trainer rechnet damit, dass die Hoppers nach dem Sieg gegen Lugano mit breiter Brust nach Basel reisen werden.
Mögliche Aufstellung
Hitz; Tsundemoto, Omeragic, Vouilloz, Schmid; Metinho; Traoré, Bacanin; Shaqiri, Duranville: Koloto.
Wer fehlt?
Kaio Eduardo fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. Zudem fehlt auch Flavius Daniliuc weiterhin verletzt. Marin Soticek dürfte nach seiner Muskelverhärtung Ende Woche gegen St. Gallen ins Team zurückkehren.
Neben dem Platz
Seit dieser Woche heisst es wieder «zämme schutte». Unter diesem Motto bietet der FC Basel jeden Mittwochnachmittag Fussballtrainings für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in verschiedenen Basler Quartieren an – komplett kostenlos. Alle Infos dazu findest du hier.
Hast du gewusst, dass ...
... der FCB nur eines der letzten acht Heimspiele gewinnen konnte? Dabei erzielten die Basler nur sechs Tore – kein Team schoss seit Beginn der 13. Runde weniger Heimtore (Winterthur auch 6) und nur Servette feierte in diesem Zeitraum gar keinen Heimsieg.
Aufgepasst auf
Metinho. Zwar musste der Mittelfeldspieler bei seinem Startelf-Comeback gegen Lausanne angeschlagen vom Platz, gegen GC ist der Brasilianer aber wieder voll einsatzbereit. «Er ist ein enorm wichtiger Spieler für uns. Er ist mit seiner Persönlichkeit, der Spielübersicht, der Aggressivität und seiner Technik ein enormer Mehrwert für uns», sagt Lichtsteiner.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 27 Runden:
- Daniliuc 4,3
- Schmid 4,2
- Hitz 4,2
Hier gehts zu allen FCB-Noten.
Der Schiedsrichter
Luca Cibelli wird die Partie im St. Jakob-Park pfeifen. Vor dem Bildschirm als VAR sitzt Luca Piccolo.
Der Gegner
Will GC die Barrage noch abwenden, muss in Basel eigentlich ein Sieg her. Hier geht es zum Inside der Hoppers.
Runde
Di., Winterthur – Servette, 1:1
Mi., Lugano – Sion 2:1
Mi., Luzern – YB 1:2
Mi., FCZ – Lausanne 1:2
Do., Basel – GC, 20.30 Uhr
Do., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
27
6
43
5
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
28
-47
15