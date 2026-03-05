Stephan Lichtsteiner erklärt, warum Xherdan Shaqiri gegen Lausanne nur auf der Bank sass. Zudem schwärmt der FCB-Trainer von einem Stürmer und warnt vor Gegner GC.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCB-Trainer Lichtsteiner lobt Koloto nach ersten Super-League-Toren gegen Lausanne

Xherdan Shaqiri könnte gegen GC wieder in der Startelf stehen

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Gegen Lausanne (2:1) erzielte Giacomo Koloto (18) seine ersten beiden Super-League-Tore. Nachdem Stephan Lichtsteiner (42) bereits direkt nach dem Spiel ein Sonderlob an sein Sturmjuwel geschickt hatte, legt der FCB-Trainer vor dem Duell gegen GC noch einmal nach: «Er erinnert mich schon sehr an mich. Er ist sehr fokussiert und weiss genau, was er will. Sogar am freien Montag war er hier und hat sich pflegen lassen. Ich habe das Gefühl, er macht in jedem Training noch mehr», schwärmt Lichtsteiner.

Die grosse Frage

Kehrt Xherdan Shaqiri (34) in die Stammelf zurück? Am Sonntag in Lausanne wurde der Captain erst in der Schlussphase eingewechselt. «Wir haben drei Spiele in einer Woche. Darum ist es wichtig, die Energie aufzuteilen. Xherdan ist reingekommen und hatte einen guten Impact», sagt Stephan Lichtsteiner (42). Man werde sehen, ob Shaqiri gegen GC wieder von Beginn an spielen wird. «Shaq ist nicht mehr 20, von dem her wissen wir, dass wir ihn irgendwann verlieren werden», so der FCB-Trainer. «Zum Glück hat er noch ein Jahr Vertrag, er ist immer noch sehr wichtig. Aber mit 35, 36 kannst du nicht immer jedes Spiel von Beginn an machen. Wichtig ist, dass die anderen sich nicht hinter Shaq verstecken.»

Gesagt ist gesagt

«Ein lauffreudiger Gegner, der ein gutes Pressing gegen den Ball spielt», warnt Lichtsteiner vor GC. «Da müssen wir aufpassen, dass wir uns keine dummen Ballverluste erlauben. Darum haben wir nach den Spielen gegen Sion und Luzern da den Hebel angesetzt.» Der FCB-Trainer rechnet damit, dass die Hoppers nach dem Sieg gegen Lugano mit breiter Brust nach Basel reisen werden.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsundemoto, Omeragic, Vouilloz, Schmid; Metinho; Traoré, Bacanin; Shaqiri, Duranville: Koloto.

Wer fehlt?

Kaio Eduardo fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. Zudem fehlt auch Flavius Daniliuc weiterhin verletzt. Marin Soticek dürfte nach seiner Muskelverhärtung Ende Woche gegen St. Gallen ins Team zurückkehren.

Neben dem Platz

Seit dieser Woche heisst es wieder «zämme schutte». Unter diesem Motto bietet der FC Basel jeden Mittwochnachmittag Fussballtrainings für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in verschiedenen Basler Quartieren an – komplett kostenlos. Alle Infos dazu findest du hier.

Hast du gewusst, dass ...

... der FCB nur eines der letzten acht Heimspiele gewinnen konnte? Dabei erzielten die Basler nur sechs Tore – kein Team schoss seit Beginn der 13. Runde weniger Heimtore (Winterthur auch 6) und nur Servette feierte in diesem Zeitraum gar keinen Heimsieg.

Aufgepasst auf

Metinho. Zwar musste der Mittelfeldspieler bei seinem Startelf-Comeback gegen Lausanne angeschlagen vom Platz, gegen GC ist der Brasilianer aber wieder voll einsatzbereit. «Er ist ein enorm wichtiger Spieler für uns. Er ist mit seiner Persönlichkeit, der Spielübersicht, der Aggressivität und seiner Technik ein enormer Mehrwert für uns», sagt Lichtsteiner.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 27 Runden:

Daniliuc 4,3

Schmid 4,2

Hitz 4,2

Hier gehts zu allen FCB-Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli wird die Partie im St. Jakob-Park pfeifen. Vor dem Bildschirm als VAR sitzt Luca Piccolo.

Der Gegner

Will GC die Barrage noch abwenden, muss in Basel eigentlich ein Sieg her. Hier geht es zum Inside der Hoppers.

28 Runde

Di., Winterthur – Servette, 1:1

Mi., Lugano – Sion 2:1

Mi., Luzern – YB 1:2

Mi., FCZ – Lausanne 1:2

Do., Basel – GC, 20.30 Uhr

Do., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

