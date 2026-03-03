Bei Lausanne kommt es zu Veränderungen im Management: Einerseits ist Leen Heemskerk nach dem Wechsel der Besitzverhältnisse nicht mehr Präsident, andererseits übernimmt Vincent Steinmann neu das Amt des Geschäftsführers.

Blick Sportdesk

Lausanne-Sport hat einen neuen Geschäftsführer: Wie der Waadtländer Verein in einer Mitteilung schreibt, übernimmt Vincent Steinmann das Amt und damit auch die Verantwortung über die operative Tätigkeit des Tabellenneunten der Super League – dies umfasst auch den Sportbereich.

Damit geht Steinmanns Aufstieg bei Lausanne weiter: 2018 hat er dort als Marketingverantwortlicher des Vereins begonnen, ehe er vor knapp fünf Jahren zum Vizepräsidenten ernannt wurde. In diese Zeit fällt ein Abstieg und der direkte Wiederaufstieg in die Super League.

Auch der Besitzer wechselt

Neben der Funktion als CEO wird Steinmann interimistisch auch das Amt des Lausanne-Präsidenten übernehmen. Dies hat mit einem Wechsel der Besitzverhältnisse von Lausanne-Sport zu tun: Dessen Eigentümerschaft wird einer nicht näher genannten britischen Gesellschaft übergeben. So sollen Interessenskonflikte mit anderen Vereinen des Ineos-Konsortiums, dem Lausanne seit 2017 angehört, vermieden werden. Teil davon sind auch Manchester United und OGC Nizza, was im Hinblick auf allfällige Europacup-Teilnahmen für Probleme sorgen könnte: Das Uefa-Reglement untersagt Teams mit demselben Besitzer die Teilnahme am gleichen Wettbewerb.

Im Zuge dieses Schritts tritt Leen Heemskerk auch als Lausanne-Präsident ab.

