Drei Spieler haben am vergangenen Super-League-Wochenende als Doppeltorschützen geglänzt. Einer von ihnen wird auch zum Spieler der Runde gewählt: Espen-Stürmer Alessandro Vogt.

Blick Sportdesk

Am Samstagabend liegt St. Gallen vor heimischem Anhang gegen Schlusslicht Winterthur lange in Rückstand, schnappt sich am Ende aber trotzdem die vollen drei Punkte. Entscheidend für den späten Sieg: Stürmer Alessandro Vogt, der beide Tore für die Espen erzielt.

Diese Leistung wird auch von den Blick-Lesern goutiert: Vogt hat im Voting zum Spieler der 27. Runde die Oberhand. Knapp die Hälfte der 2300 abgegebenen Stimmen fallen auf das Konto des 21-Jährigen. Damit setzt er sich einigermassen deutlich vor Basels Giacomo Koloto durch, der auswärts in Lausanne ebenfall zwei Tore erzielt hat (32 Prozent der Stimmen). Chris Bedia, der dritte Doppelpacker des Spieltags, folgt auf Rang drei – 13 Prozent der Abstimmenden sprechen sich für den YB-Joker aus.

Klar das Nachsehen haben dagegen die beiden nominierten Defensivakteure: GC-Verteidiger Mouhamed El Bachir Ngon und Servette-Keeper Joël Mall vereinen gemeinsam weniger als 10 Prozent der Stimmen auf sich.

Das Voting wurde am Montagmorgen um 9 Uhr lanciert und am Dienstagmorgen um 7.45 Uhr ausgewertet.