Ihr habt gewählt
FCSG-Doppelpacker ist der Spieler der Runde

Drei Spieler haben am vergangenen Super-League-Wochenende als Doppeltorschützen geglänzt. Einer von ihnen wird auch zum Spieler der Runde gewählt: Espen-Stürmer Alessandro Vogt.
Publiziert: 10:23 Uhr
Dank zwei Toren gegen Winterthur wird St. Gallen Alessandro Vogt im Blick-Voting zum Spieler der Runde gewählt.
Blick Sportdesk

Am Samstagabend liegt St. Gallen vor heimischem Anhang gegen Schlusslicht Winterthur lange in Rückstand, schnappt sich am Ende aber trotzdem die vollen drei Punkte. Entscheidend für den späten Sieg: Stürmer Alessandro Vogt, der beide Tore für die Espen erzielt.

Diese Leistung wird auch von den Blick-Lesern goutiert: Vogt hat im Voting zum Spieler der 27. Runde die Oberhand. Knapp die Hälfte der 2300 abgegebenen Stimmen fallen auf das Konto des 21-Jährigen. Damit setzt er sich einigermassen deutlich vor Basels Giacomo Koloto durch, der auswärts in Lausanne ebenfall zwei Tore erzielt hat (32 Prozent der Stimmen). Chris Bedia, der dritte Doppelpacker des Spieltags, folgt auf Rang drei – 13 Prozent der Abstimmenden sprechen sich für den YB-Joker aus.

Klar das Nachsehen haben dagegen die beiden nominierten Defensivakteure: GC-Verteidiger Mouhamed El Bachir Ngon und Servette-Keeper Joël Mall vereinen gemeinsam weniger als 10 Prozent der Stimmen auf sich.

Das Voting wurde am Montagmorgen um 9 Uhr lanciert und am Dienstagmorgen um 7.45 Uhr ausgewertet.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
27
-47
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
FC Thun
FC Thun
FC Luzern
FC Luzern
FC Sion
FC Sion
FC Zürich
FC Zürich
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
