Für Heimatland der Mutter
Gebrüdern Reichmuth winkt ein besonderes Aufgebot

Werden Miguel und Nils Reichmuth bald Nationalspieler sein? Der FCZ-Spieler und der Thun-Akteur sollen von einem Debüt für Chile träumen.
Publiziert: vor 10 Minuten
Die Gebrüder Reichmuth sollen Kandidaten für ein Nati-Aufgebot bei Chile sein.
Foto: Pius Koller
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Die Fussball-Gebrüder Nils (24) und Miguel Reichmuth (22) könnten demnächst ihre Länderspiel-Premiere für Chile erleben. Wie die Plattform «regol.cl» sowie der Radiosender «Radio ADN» berichten, setzt sich der Verband intensiv mit den beiden Spielern auseinander.

Der sportlich abgestürzte Copa-Sieger von 2015 und 2016 sucht offenbar im Ausland nach neuem Spielermaterial mit chilenischen Wurzeln. Beim Thun- und beim FCZ-Spieler wäre das durch die chilenische Mutter der Fall.

Nils Reichmuth kommt bei Leader Thun regelmässig zum Einsatz, musste sich zuletzt aber mit der Jokerrolle anfreunden. Sein zwei jahre jüngerer Bruder Miguel fehlte dem FCZ zuletzt in Bern verletzt, hat sich unter Trainer Dennis Hediger aber im Mittelfeldzentrum etabliert und in der laufenden Saison 14 seiner 27 Super-League-Einsätze absolviert. Ob bald auch das Länderspieldebüt dazukommt?

Chile-Verantwortliche in der Schweiz

Ende März stehen für die Südamerikaner zwei Testspiele gegen Kap Verde und Neuseeland an. Vor diesem Zusammenzug reisen allerdings Verantwortliche des Verbands in die Schweiz, um die Spieler final zu beobachten und sie von einem Engagement für Chile zu überzeugen. 

Nach zuletzt sportlich schweren Jahren will der Verband die Breite und Qualität des Spielermaterials für die A-Nationalmannschaft wieder steigern. Das Bemühen um die Gebrüder Reichmuth ist offenbar Teil des Plans, um wieder näher an das Level von 2015 zu kommen. Damals gewann Chile, angeführt von den Stars Arturo Vidal und Alexis Sanchez, zweimal hintereinander (2015 und 2016) die Copa Sudamericana. Die zurückliegende WM-Quali schloss die stolze Fussballnation auf dem letzten 10. Platz ab.

