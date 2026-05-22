Aufsteiger Vaduz präsentiert erste Sommerneuzugänge

Vaduz holt zwei Spieler von Greuther Fürth. Es sind die beiden ersten Neuzugänge nach dem Aufstieg.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Aufsteiger Vaduz bastelt am Super-League-Kader für die nächste Saison: Die Liechtensteiner haben mit Juan Cabrera und Lado Akhalaia (beide 23) ihre ersten beiden Sommerneuzugänge präsentiert. Beide kommen vom deutschen Zweitligisten Greuther Fürth.

Der offensive Mittelfeldspieler Cabrera kam in dieser Saison nur zu drei Kurzeinsätzen in der 2. Liga. Ansonsten spielte er in der viertklassigen Regionalliga Bayern (14 Spiele, fünf Tore). Der in Montevideo geborene uruguayisch-deutsche Doppelbürger durchlief ab dem Alter von 13 Jahren die Jugendakademie von Schalke 04.

«Juan haben wir schon seit längerer Zeit auf dem Radar und nun hat sich diese Möglichkeit ergeben, ihn fix zu verpflichten. Er ist sehr torgefährlich, hat einen starken Abschluss und bringt mit seinen 188 Zentimetern auch gute körperliche Voraussetzungen mit. Wir freuen uns sehr auf ihn und sind überzeugt von seinen Qualitäten», wird Sportchef Franz Burgmeier in einer Medienmitteilung zitiert.

Stürmer aus Moldawien

Mittelstürmer Akhalaia kam in der abgelaufenen Saison gar nicht für die Profis zum Einsatz. In der Regionalliga wies er mit 13 Treffern aus 29 Spielen aber eine beachtliche Torquote auf. Der Moldawier spielte einst für die U17 und U19 von Inter Mailand.

«Mit Lado verpflichten wir einen sehr interessanten Mittelstürmer, welcher einfach ein gutes Gesamtpaket mitbringt. Er ist technisch und physisch stark, hat einen guten Abschluss und arbeitet auch extrem viel für die Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass er ein belebendes Element in unserer Offensive sein wird», erklärt Burgmeier.

In der Relegation zwischen der 2. und 3. Liga gegen Rot-Weiss Essen (22. und 26. Mai) werden die beiden mit Blick auf die geringen Einsatzzeiten in dieser Saison kaum zum Einsatz kommen. In der Relegation zwischen Regionalliga und Oberliga (5.) gegen den ASV Cham (29. Mai und 2. Juni) stehen sie der zweiten Mannschaft noch zur Verfügung.