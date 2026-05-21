Die Grasshoppers werden immer mehr zu den Unabsteigbaren. Ein Grund zur Freude ist die erneut geglückte Rettung in der Barrage nicht. Viel eher ist es ein letzter Warnschuss, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.

Tobias Wedermann Fussballchef

Wer hat mehr Leben? Eine Katze oder die Grasshoppers? Zum dritten Mal in Folge hat GC ganz tief in den Abstiegsabgrund geschaut und sich in extremis gerettet. Doch auch wenn dieses Jahr beim Rekordmeister wieder gejubelt wird, als hätte man sich für die Champions League qualifiziert, ist der Barrage-Hattrick kein Grund zur Freude, sondern das Ergebnis unendlicher Fehleinschätzungen und falscher Selbstwahrnehmung – und zwar auf allen Ebenen.

Nachdem man schon bei der Übernahme von GC das Unterfangen unterschätzt und sich bei LAFC gleichzeitig massiv selber überschätzt hatte, folgte seit Januar 2024 rund um die 1. Mannschaft eine Fehlentscheidung nach der anderen. Angefangen beim Verschwinden von Hymnen und aufblasbaren Grashüpfern bis hin zu fragwürdigen Trainerentscheidungen, der Besetzung der Managementposten und natürlich Spielertransfers.

Der ehemalige GC-Spieler Alain Sutter wurde als letzte Patrone, Hoffnungsträger und Messias geholt. Doch viel Licht brachte der selbsterklärte Leuchtturm bei den Grasshoppers nicht ins Dunkle. Mag er bei St. Gallen einen guten Job als Sportchef gemacht haben, ist er als Alleinherrscher auf dem Campus in Niederhasli gescheitert. Umgeben von selbst installierten Ja-Sagern musste Sutter kürzlich selber feststellen, dass kein Rädchen, an dem gedreht wurde, so wirklich funktioniert hat.

Der Nicht-Abstieg ist eine allerletzte Warnung. Am offenen GC-Herzen darf nicht länger herumgepfuscht werden. Es braucht mehr, als die Mängel am GC-Haus nur zu übermalen, die Schäden müssen tatsächlich und nachhaltig behoben werden. Angefangen bei LAFC, die Komödie und Hollywoodstars wie Will Ferrell versprochen und einen Schrecken ohne Ende in Zürich abgeliefert haben.