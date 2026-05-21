Ruedi Zbinden verlässt nach 30 Jahren den FC Basel. Der 67-Jährige, zuletzt in der Sportkommission tätig, bleibt bis August im Einsatz, um den Club während der Zwischensaison zu unterstützen. Seine Zukunftspläne sind noch unklar.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Der FC Basel verliert eine Klublegende. Nach rund 30 gemeinsamen Jahren hat sich Ruedi Zbinden dazu entschieden, den FCB zu verlassen, wie die Basler in einer Medienmitteilung bekannt geben. Zuletzt war Zbinden in der Sportkommission tätig, hatte während seiner Zeit diverse Rollen inne – unter anderem war er Sportdirektor und Talententwickler.

«In den kommenden drei Monaten bis zu seinem Abschied wird sich der 67-Jährige in enger Zusammenarbeit mit Andreas Herrmann (Technischer Direktor) und dessen Team weiterhin voll einbringen, um den Club in der wichtigen Zwischensaison-Phase bestmöglich zu unterstützen», schreiben die Basler in ihrer Mitteilung.

Der FCB ist traurig darüber, dass Zbinden den Verein verlässt: «Danach verliert Rotblau nicht nur einen äusserst erfahrenen Fussballfachmann, sondern auch einen Menschen, der den Club über Jahrzehnte hinweg auf und neben dem Platz mitgeprägt hat. Sein grosses Netzwerk, sein Gespür für Talente und Entwicklungen im Fussball sowie seine tiefe Verbundenheit mit dem FCB werden fehlen.»

Zum Schluss bedanken sich die Basler für die gemeinsame Zeit mit Zbinden: «Der FC Basel bedankt sich bei dir, lieber Ruedi, von Herzen für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und deine wertvolle Arbeit in unterschiedlichsten Schlüsselrollen unseres Clubs. Dangge, Ruedi!» Ob Zbinden sich einer neuen Aufgabe widmet, ist bislang nicht bekannt.

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