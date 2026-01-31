Knüller am Sonntag im Joggeli: Leader Thun trifft auf den FC Basel, bei dem Stephan Lichtsteiner sein Trainer-Debüt in der Super League gibt (16.30 Uhr). Thun-Coach Lustrinelli ist gespannt, was ihn gegen den ehemaligen Weggefährten erwartet.

Darum gehts Es war damals 2005, bei der Nati in der WM-Quali

Mauro Lustrinelli war Joker, als Lichtsteiner Neuling war

Am 3. September 2005 sassen Mauro Lustrinelli (49) und Stephan Lichtsteiner (42) im St. Jakob-Park in Basel gemeinsam auf der Bank. Es war das WM-Quali-Spiel der Schweiz gegen Israel (1:1) und das allererste Nati-Aufgebot von Lichtsteiner. Gut 20 Jahre später treffen sich die beiden wieder im Basler Joggeli. Diesmal als Trainer. Lichtsteiner wird wieder Neuling sein, bestreitet gegen den Leader sein erstes Super-League-Spiel als Coach nach dem verkorksten Debüt in der Europa League. Am Montag wurde fix, dass er bei Basel die Nachfolge des freigestellten Ludovic Magnin (46). Magnin? Der war am besagten 3. September 2005 auf dem Feld als Linksverteidiger. Lustrinelli kam damals übrigens als Joker.

Die grosse Frage

Kommt noch ein Stürmer? Obwohl man beim FC Thun eher darauf bedacht war, das Kader im Winter nicht zu vergrössern, hat man nie ausgeschlossen, mögliche Chancen auf dem Markt am Schopf zu packen. Ist GC-Stürmer Nikolas Muci (22) eine solche? Nach Blick-Informationen ist es gut möglich, dass Muci ins Berner Oberland wechselt.

Gesagt ist gesagt

«Mein Necessaire war sehr alt, keine Ahnung von welcher Marke, und etwas schmutzig. Mitspieler haben darüber gescherzt, und zu meinem Geburtstag haben sie mir eines von einer Luxusmarke geschenkt. Es ist mein einziger Artikel dieser Art. Den lass ich aber in Zürich, wenn ich das Tessin besuche. Sonst denken meine Kollegen, ich hätte mich verändert.» Das sagte Nikolas Muci im August im grossen Blick-Interview. Gut möglich, dass die sportliche Führung der Thuner nicht zuletzt aufgrund des bodenständigen Charakters grosses Interesse an einer Verpflichtung des GC-Stürmers hat. Ein Faktor, den man bei den Berner Oberländern stets betont.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bamert, Bürki, Heule; Bertone, Käit; Imeri, Meichtry; Labeau, Rastoder

Wer fehlt?

Es war angekündigt, dass Thun-Toptorjäger Christopher Ibayi das erste Spiel der Rückrunde verpassen wird. Nun ist klar, dass sich die Rückkehr noch etwas verzögern wird.

Ibayi, Reichmuth, Stewart, Ziswiler (alle verletzt).

Neben dem Platz

Thun reist mit zwei Basler Goalies nach Basel. Niklas Steffen (25) und Tim Spycher (21) wurden beide im FCB-Nachwuchs ausgebildet. «Wir kennen uns schon, er war auch im Wohnhaus dort. Wir haben es gut zusammen und werden einander pushen», sagt Steffen, der in Thun als Nummer zwei gekommen und zum Stammgoalie geworden ist.

Hast du gewusst, dass ...

... FCB-Star Xherdan Shaqiri (34) für das Spiel am Sonntag gesperrt fehlt? Er hat beim Hattrick und Sieg gegen den FCZ die vierte Gelbe Karte eingefangen und steht somit Stephan Lichtsteiner nicht zur Verfügung.

Aufgepasst auf

Elmin Rastoder (24) hat den Durchblick. Drei Tore und zwei Assists in zwei Spielen buchte er bereits im neuen Jahr. Zu verdanken habe er das auch einem Optiker, wie der Zürcher Oberländer und nordmazedonische Nationalspieler nach der Glanzleistung gegen YB gegenüber der «Berner Zeitung» verriet. Er habe unter Migränenanfällen gelitten, worauf er zum Optiker ging und seither eine Kontaktlinse auf einem Auge hat.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 21 Runden:

1. Bertone 4,7

2. Rastoder 4,5

3. Franke 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger

Der Gegner

Wie schlägt sich der FCB unter Stephan Lichtsteiner in der Liga? Auch Thun-Trainer Mauro Lustrinelli ist sehr gespannt, wie das Team unter dem Profitrainer-Rookie auflaufen wird. Gibts schon Anhaltspunkte? Hier erscheint das FCB-Inside.

