DE
FR
Abonnieren

Thun-Noten zum Derbysieg gegen YB
Spektakelstürmer und YB-Leihgabe stechen heraus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 4:1 von Thun gegen YB.
Publiziert: vor 15 Minuten
Kommentieren
1/7
Elmin Rastoder macht in der 61. Minute das 3:0 für Thun perfekt.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Wieder eine solidarische Leistung, bei der niemand abfällt. Alle haben ihren Anteil beim vierten Sieg in Serie – dem 15. Vollerfolg des Aufsteigers in dieser Saison. Imeri schreit nach der hervorragenden Leistung im Stadionbauch vor den Journalisten seine Freude heraus. Den Sechser macht er aber unter anderem wegen seiner dreisten Schwalbe zunichte, bei der er verwarnt wird. Rastoder ist nahe am Sechser, dafür aber in der ersten Halbzeit zu wenig auffällig. Goalie Steffen verdient sich vor allem mit seiner Riesenparade gegen Sanches (52.) eine Top-Note. Beim Gegentor in der ersten Halbzeit wehrt er noch unvorteilhaft nach vorne ab – aber dieses Tor wird aberkannt. Ebenfalls im Rampenlicht: Der auf den ersten Blick jeweils weniger auffällige Este Mattias Käit. Nun feiert er seine Torpremiere für den FC Thun.

Hinweis Auswechslungen: Montolio (ab 68. für Heule), Roth (ab 68. für Meichtry), Franke (ab 79. für Imeri), Dähler (ab 86. für Rastoder), Rupp (ab 86. für Käit), alle zu kurz für eine Bewertung.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Die Offensivwerte sind nicht einmal so schlecht: 21 Schüsse, mehr als Thun. Sieben davon gehen aufs Tor. Doch richtig gefährlich sind nur wenige. Es gibt sie schon: In der 52. Minute zum Beispiel feuert Sanches beim Stand von 0:1 einen flachen Ball Richtung Thun-Goal, der genau neben dem Pfosten einschlagen würde – doch Thun-Goalie Steffen kratzt den Ball von der Linie. Sanches ist die Ausnahmeerscheinung im Team der Stadtberner, das direkt nach der Pause auseinanderfällt. Der Romand bringt immer wieder Zug ins Spiel, kurbelt die Offensive an, dribbelt, kommt zu Abschlüssen. Letztlich ist aber auch er glücklos. Schwach und instabil ist die YB-Abwehr, die die Gegentore 42, 43, 44 und 45 hinnehmen muss. Sowohl Lauper als auch Wüthrich patzen, klären ungenügend, heben das Abseits auf, lassen sich austanzen. Und so weiter.

Hinweis Auswechslungen: Zoukrou (ab 34. für Andrews), Virginius (ab 60. für Fernandes) – Pech (ab 76. für Raveloson), Gigovic (ab 76. für Lauper), Sergio Cordova (ab 76. für Monteiro), alle zu kurz für eine Bewertung.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Thun
        FC Thun