Die Tabelle der polnischen Ekstraklasa ist momentan ein echter Hingucker. Willkommen in Absurdistan!

Daniel Leu Stv. Sportchef

Normalerweise interessiert sich hierzulande kaum einer für Polens höchste Fussballliga, die Ekstraklasa. Doch was dort zurzeit abgeht, ist atemberaubend und macht die Ekstraklasa zur momentan verrücktesten Meisterschaft Europas.

Beispiele gefällig? Es fängt schon bei Leader Wisla Plock an. Der Klub führt als Aufsteiger überraschend die Ekstraklasa an. Obwohl sie in den letzten fünf Partien jeweils nur unentschieden spielten und damit in dieser Zeitspanne das einzige sieglose Team waren, kletterten sie in der gleichen Zeit von Rang 3 auf den Leaderthron, weil ihre direkten Konkurrenten noch erfolgloser waren.

Ekstraklasa 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 Wisla Plock 18 9 30 2 KS Gornik Zabrze 18 5 30 3 Jagiellonia Bialystok 17 8 29 4 RKS Rakow Czestochowa 18 3 29 5 KGHM Zaglebie Lubin 18 7 28 6 MKS Cracovia Krakau 18 4 27 7 RKS Radomiak Radom 18 5 26 8 KKS Lech Posen 17 3 26 9 Korona Kielce 18 2 24 10 MKS Pogon Stettin 18 -4 21 11 LKP Motor Lublin 18 -5 21 12 MKS Arka Gdynia 18 -17 21 13 KS Lechia Gdansk 18 0 20 14 GKS Piast Gliwice 17 0 20 15 KS Widzew Lodz 18 -2 20 16 GKS Katowice 17 -5 20 17 Legia Warschau 18 -2 19 18 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 18 -11 19 Champions League-Qualifikation Conference League Qualifikation Abstieg

Auch das Tabellenende hält eine faustdicke Überraschung bereit: Dort liegt Legia Warschau (mit dem einstigen YB-Knipser Jean Pierre Nsame), der grösste und erfolgreichste Klub Polens.

Noch ist alles möglich

Ebenfalls verrückt: Der Leader (Wisla Plock) und Lechia Gdansk auf Platz 13 haben bislang gleich oft gewonnen, nämlich siebenmal.

Weiter gehts in Absurdistan: Nur zwei Teams haben bisher weniger Tore erzielt als der Tabellenführer Plock.

Und zu guter Letzt noch dies: Alle 18 Mannschaften liegen innerhalb von 11 Punkten. Deshalb ist vor dem nächsten Spieltag dieses Wochenende in der polnischen Ekstraklasa noch alles völlig offen.