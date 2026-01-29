DE
Fussball-Wahnsinn in Polen
Willkommen in der verrücktesten Liga Europas

Die Tabelle der polnischen Ekstraklasa ist momentan ein echter Hingucker. Willkommen in Absurdistan!
Publiziert: vor 45 Minuten
Trotz fünf Unentschieden in Serie kletterte Wisla Plock in diesem Zeitraum von Rang 3 auf den Leaderthron.
Foto: imago/Newspix
RMS_Portrait_AUTOR_760.JPG
Daniel LeuStv. Sportchef

Normalerweise interessiert sich hierzulande kaum einer für Polens höchste Fussballliga, die Ekstraklasa. Doch was dort zurzeit abgeht, ist atemberaubend und macht die Ekstraklasa zur momentan verrücktesten Meisterschaft Europas.

Beispiele gefällig? Es fängt schon bei Leader Wisla Plock an. Der Klub führt als Aufsteiger überraschend die Ekstraklasa an. Obwohl sie in den letzten fünf Partien jeweils nur unentschieden spielten und damit in dieser Zeitspanne das einzige sieglose Team waren, kletterten sie in der gleichen Zeit von Rang 3 auf den Leaderthron, weil ihre direkten Konkurrenten noch erfolgloser waren.

Ekstraklasa 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wisla Plock
Wisla Plock
18
9
30
2
KS Gornik Zabrze
KS Gornik Zabrze
18
5
30
3
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
17
8
29
4
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
18
3
29
5
KGHM Zaglebie Lubin
KGHM Zaglebie Lubin
18
7
28
6
MKS Cracovia Krakau
MKS Cracovia Krakau
18
4
27
7
RKS Radomiak Radom
RKS Radomiak Radom
18
5
26
8
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
17
3
26
9
Korona Kielce
Korona Kielce
18
2
24
10
MKS Pogon Stettin
MKS Pogon Stettin
18
-4
21
11
LKP Motor Lublin
LKP Motor Lublin
18
-5
21
12
MKS Arka Gdynia
MKS Arka Gdynia
18
-17
21
13
KS Lechia Gdansk
KS Lechia Gdansk
18
0
20
14
GKS Piast Gliwice
GKS Piast Gliwice
17
0
20
15
KS Widzew Lodz
KS Widzew Lodz
18
-2
20
16
GKS Katowice
GKS Katowice
17
-5
20
17
Legia Warschau
Legia Warschau
18
-2
19
18
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
18
-11
19
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Abstieg

Auch das Tabellenende hält eine faustdicke Überraschung bereit: Dort liegt Legia Warschau (mit dem einstigen YB-Knipser Jean Pierre Nsame), der grösste und erfolgreichste Klub Polens.

Noch ist alles möglich

Ebenfalls verrückt: Der Leader (Wisla Plock) und Lechia Gdansk auf Platz 13 haben bislang gleich oft gewonnen, nämlich siebenmal.

Weiter gehts in Absurdistan: Nur zwei Teams haben bisher weniger Tore erzielt als der Tabellenführer Plock.

Und zu guter Letzt noch dies: Alle 18 Mannschaften liegen innerhalb von 11 Punkten. Deshalb ist vor dem nächsten Spieltag dieses Wochenende in der polnischen Ekstraklasa noch alles völlig offen.

