«Die Intensität nicht gewohnt»
Ein Hoppers-Stürmer zurück, ein Youngster droht auszufallen

Nur drei Tage nach dem Spiel gegen YB muss GC am Sonntag in Luzern ran (16.30 Uhr). Ob Scheiblehner defensiv etwas verändern will und welcher Youngster ausfallen könnte. Hier gibts das GC-Inside zur 12. Runde.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Luke Plange kehrt nach überstandener Rotsperre zurück.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • GC-Spieler Plange kehrt nach Sperre zurück, Meyer fraglich
  • Trainer Scheiblehner hält trotz acht Gegentoren an Dreierkette fest
  • Jonathan Asp Jensen mit 1 Tor und 2 Vorlagen gegen YB – aber?
Björn LindroosRedaktor Sport

Die News der Woche

Gute News für die Personalsituation bei GC: Luke Plange (22) kehrt nach seiner abgesessenen Rotsperre nach drei Spielen gegen Luzern zurück. «Er tut uns gut, so haben wir vorne eine Alternative mehr», sagt Trainer Gerald Scheiblehner (48) zu Blick über den Engländer, der im Derby die direkte Rote Karte gesehen hat. Auch Matteo Mantini (18) hat seine Sperre abgesessen.

Ausfallen könnte dagegen Tim Meyer (21). Den Mittelfeldspieler plagen seit dem Spiel gegen YB vom Donnerstagabend muskuläre Probleme. «Wir müssen schauen, ob er spielen kann. So viele Spiele gehen schon an die Substanz. Die jungen Spieler sind sich diese Intensität noch nicht gewohnt», erklärt Scheiblehner.

Die grosse Frage

In den letzten zwei Spielen hat GC ganze acht Gegentore gekriegt. Hält Scheiblehner dennoch an der Dreierkette fest? Ja. «Wir probieren gar nichts. Wir glauben fest an unser Spiel», so der Coach. Und weiter: «Manchmal macht es der Gegner auch einfach gut, wie St. Gallen am Sonntag. Und gegen YB waren es eher individuelle Fehler. Wenn man den Weg mit jungen Spielern geht, dann muss man auch berücksichtigen, dass Fehler passieren.»

Bis Abdoulaye Diaby (25) die Verteidigung der Hoppers wieder stabilisieren kann, brauchts noch Geduld. Der verletzte malische Nationalspieler wird laut Scheiblehner frühestens nach der Länderspielpause im November zurückkehren.

Gesagt ist gesagt

«Ich schlafe prinzipiell immer gut», antwortet Scheiblehner auf die Frage, wie er nach einem solch wilden Spiel gegen YB geschlafen hat. «Nach so einer Leistung natürlich noch besser. Ich bin sehr zufrieden, obwohl wir uns leider nicht mit dem Sieg belohnt haben. Die Leistung steht für mich aber im Vordergrund.»

Mögliche Aufstellung

Hammel; Hassane, Abels, Paloschi; Marques, Zvonarek, Mantini, Stroscio; Clemente, Jensen; Plange.

Wer fehlt?

Diaby, Creti, Abrashi, Lee (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass...

... GC in dieser Saison auswärts noch nie gewonnen hat? Doch wenn nicht jetzt, wann dann? Gegner Luzern ist in der laufenden Saison nämlich noch ohne Heimsieg.

Aufgepasst auf

Jonathan Asp Jensen (19). Den Mann der Stunde bei GC. Gegen YB erzielte er ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Auf der Skorerliste liegt er damit auf Platz 2 – nur Xherdan Shaqiri (34) hat mehr Skorerpunkte.

Trainer Scheiblehner übt sich aber in Demut und sagte nach dem YB-Spiel, wo ihm Shaqiri noch weit voraus ist.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 11 Runden:

1. Asp Jensen 4,3
2. Meyer 4,3
3. Hammel, Marques und weitere, 4,0
Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Am Donnerstag unterlag Luzern gegen Lugano 0:2, der FCL wartet jetzt seit vier Liga-Spielen auf einen Sieg. Dennoch warnt Scheiblehner: «Ein gutes Team mit einem Trainer mit einer klaren Philosophie. Sie haben sicherlich den Anspruch, gegen uns den ersten Heimsieg zu feiern.»

Am ersten Spieltag trafen die beiden Teams bereits aufeinander. Damals unterlag GC im Letzigrund mit 2:3.

12

Spieltag

Sa., Thun – Sion, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Servette, 18 Uhr
Sa., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr
So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr
So., Luzern – GC, 16.30 Uhr
So., YB – Basel, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
11
10
25
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Luzern
FC Luzern
11
-1
14
8
Servette FC
Servette FC
11
-2
14
9
FC Zürich
FC Zürich
11
-6
13
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
3
12
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-4
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
