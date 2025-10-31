DE
FR
Abonnieren

GC-Noten gegen YB
Ein Hopper jagt Shaqiri – und erhält dafür die Höchstnote

GC verspielt beim 3:3 gegen YB den Sieg in letzter Minute. Welcher Spieler hat wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: 07:48 Uhr
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/7
Torfestival im Letzigrund: GC und YB trennen sich mit einem 3:3-Unentschieden.
Foto: keystone-sda.ch

Wenn man ganz streng ist, dürfte Jonathan Asp Jensen keine 6 kriegen. Denn dem Penalty von YB geht ein Ballverlust des dänischen Superteenies voraus. Allerdings ist Jankos Einsteigen, das den Ballgewinn bringt, mehr Foul als korrektes Einsteigen. Egal. Zwei Assists, ein wunderbares Schlenzertor. Bis auf drei Zähler an Xherdan Shaqiri in der Skorerliste herangekommen. Das sind gute Argumente für die Maximalnote. Und auch sonst sind bei den vifen Hoppers viele sehr gut. So wie Abwehrchef Dirk Abels, Tim Meyer, die Torschützen Striscio (auch wenn der vor Monteiros Tor gegen Janko nicht gut aussieht) und Clemente sowie der einsatzfreudige Nikolas Muci. Ungenügend? Keiner.

Diarrassouba (66. für Clemente), Giandomenico (86. für Stroscio), Bettkober (86. für Muci), alle zu kurz für eine Bewertung.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Am Ende gibts einen Punkt für YB. Ein Punkt, mit dem die Berner trotz allem schlecht leben können, es aber dennoch müssen. Und weil der Titelkandidat gegen Gerald Scheiblehners Boygroup als haushoher Favorit eigentlich gewinnen müsste, defensiv aber so desorientiert war wie ein Trupp verirrter Antarktis-Pinguine, erhalten die Berner Protagonisten die entsprechend tiefen Noten. Goalie Marvin Keller hangelt sich mit zwei Big Safes gerade noch so auf eine 4, denn bei den ersten beiden Toren sieht er suboptimal aus. Ungenügend sind auch der nach vorne agile Janko, weil er beim 1:0 von GC total die Orientierung verliert. Sandro Lauper, der beim zweiten Zürcher Tor total passiv ist. Ryan Andrews, der sich auf der falschen Seite nie zurechtfindet. Der wirkungslose Raveloson. Der überforderte Pech. Und der einmal mehr unsichtbare Cordova.

Genügend sind: Fassnacht macht sein Tor, auch wenn auch er kaum gesehen wird. Gigovic steigert sich nach einer miesen ersten Halbzeit merklich. Monteiro hat wie immer, zwei, drei Aktionen, eine ist ein Tor – aber nicht mehr. Und die beiden Joker Bedia, der einmal mehr vom Punkt eiskalt bleibt, und Fernandes. Der Schlechteste: Tanguy Zoukrou. Wie desaströs sind dessen first touches! Wie kopflos gewisse Pässe. Und wie gemeingefährlich sein Einsteigen gegen Diarrassouba, das ihm zurecht Direktrot und den Zorn seines Trainers einbringt.

Bedia (46. für Cordova), Fernandes (46. für Pech). Sanches (68. für Gigovic), Hadjam (68. für Andrews), Colley (84. für Fassnacht), alle zu kurz für eine Bewertung.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
11
10
25
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Luzern
FC Luzern
11
-1
14
8
Servette FC
Servette FC
11
-2
14
9
FC Zürich
FC Zürich
11
-6
13
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
3
12
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-4
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich