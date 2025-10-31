DE
FR
Abonnieren

Luzerns Comeback-Qualitäten bleiben in Lugano aus
«Es ist nicht immer Weihnachten»

Der FC Luzern erleidet im Tessin gegen Lugano die erste Auswärtsniederlage der Saison. Trotz dominanter erster Halbzeit unterliegen die Zentralschweizer mit 0:2. Trainer Mario Frick zeigt sich enttäuscht über die mangelnde Effizienz seiner Mannschaft.
Publiziert: vor 10 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Im Tessin wollte für Luzern nicht viel klappen.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

  • FC Luzern verliert auswärts gegen Lugano trotz starker erster Halbzeit
  • Trainer Mario Frick lobt die Dominanz seines Teams vor der Pause
  • Luzern wartet seit einem halben Jahr auf einen Heimsieg
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Diesmal ist ein Luzerner Comeback ausgeblieben. Wie schon gegen Lausanne und Winterthur geraten die Zentralschweizer auch im Tessin 0:2 in Rückstand. Anders als in den beiden anderen Spielen gibt es gegen Lugano allerdings gar keine Punkte. Und damit kassieren sie die erste Auswärtspleite in dieser Saison.

«Es ist nicht immer Weihnachten und man schafft es, nach einem 0:2-Rückstand nochmals zurückzukommen», sagt ein enttäuschter FCL-Trainer Mario Frick (51). Die Niederlage ist in der Tat besonders bitter. Zumal man vor allem in der ersten Halbzeit deutlich mehr fürs Spiel gemacht hat und näher an der Führung war.

Mehr zum FC Luzern
Warum sind die Bälle nicht rein, Herr Grbic?
1:15
Luzern vergibt Top-Chancen
Warum sind die Bälle nicht rein, Herr Grbic?
Weshalb Karweina beim FC Luzern kaum zum Einsatz kommt
«Er hat seine Limiten»
Weshalb Karweina beim FC Luzern kaum zum Einsatz kommt
Der FC Luzern hat eine grosse Baustelle
Viel Arbeit für Coach Frick
Der FC Luzern hat eine grosse Baustelle

Top-Leistung, aber keine Tore

«Ich mag mich nicht daran erinnern, dass wir hier im Tessin jemals so dominiert haben wie in der ersten Halbzeit», sagt Frick. Und seine Aussage wird durch die Statistiken bestätigt. Nach 45 Minuten kommen die Zentralschweizer auf einen xG-Wert (zu erwartende Tore) von 1,48. Lugano kommt dagegen auf einen mickrigen Wert von 0,03.

«Es war eine super Leistung. Damit können wir uns aber nichts kaufen», ergänzt Frick. Ähnlich klingt es bei Stürmer Adrian Grbic (29), der eine der Luzerner Chancen zur Führung auf dem Fuss hatte. «Eigentlich müssten wir zwei, drei Tore schiessen. Uns hat aber die letzte Effizienz vor dem Tor gefehlt», meint der Österreicher.

«Mental kaputtgemacht»

Am Ende haben Luganos Einwechselspieler Hicham Mahou (26) und Yanis Cimignani (23) mit zwei Traumtoren den Unterschied gemacht. «Sie haben leider zwei richtig geile Tore erzielt. Die zwei Gegentore haben uns mental kaputtgemacht», betont Frick.

Immerhin geht es in der englischen Woche Schlag auf Schlag. Am Sonntag kommt GC in die Swissporarena. Da gilt es, ein Tabu zu brechen. Seit einem halben Jahr wartet der Luzerner Anhang inzwischen schon auf einen Heimsieg. Deshalb wundert Fricks Aussage dazu überhaupt nicht: «Die drei Punkte müssen am Sonntag in Luzern bleiben. Unsere Auswärtsserie ist gegen Lugano leider gerissen. Jetzt ist es aber Zeit, dass auch unsere negative Heimserie reisst.»

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
11
10
25
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Luzern
FC Luzern
11
-1
14
8
Servette FC
Servette FC
11
-2
14
9
FC Zürich
FC Zürich
11
-6
13
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
3
12
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-4
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League