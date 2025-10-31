1/6 Toller Schlenzer! Jonathan Asp Jensen trifft an Tanguy Zoukrou von YB vorbei zum 3:2. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Asp Jensen beeindruckt bei GC mit starken Meisterschafts-Leistungen

Der 19-jährige Superteenie entzückt und schwebt über den Rasen

Mit neun Scorerpunkten ist der Däne die Nummer zwei hinter Shaqiri

Alain Kunz Reporter Fussball

Schon vor der Saison hatte Blick das Asp-Jensen-Spektakel angekündigt. «Er sorgt bei den Testspielen auf dem Campus in Niederhasli nicht nur für Tore, sondern auch für grosse Augen auf der Tribüne. (…) Er macht Spass beim Zuschauen.» Nur sind Testspiele oft Muster ohne Wert. Was zählt, ist die Meisterschaft. Und dass der Teenie derart abliefern würde, wenn es hart auf hart kommt – das überrascht dann schon einigermassen.

Assists Nummer drei und vier, Tor Nummer fünf

Gegen YB liefert er den Assist sowohl zu Stroscios 1:0 als auch zu Clementes 2:0. Und das 3:2 bucht er mit einem wunderbaren, ansatzlosen Schlenzer gleich selbst. Es sind dies die Assists Nummer drei und vier und der fünfte Treffer. Macht neun Scorerpunkte. Gleich viele wie Christian Fassnacht von YB. Und nur drei weniger als Xherdan Shaqiri. Das freut den Coach.

Gerald Scheiblehner über die Bayern-Leihgabe: «Cool für uns. Cool für ihn. Er hat aufgezeigt, welche gute individuelle Qualität er hat. Er kann ein Spieler sein, der Spiele entscheidet. Aber es hat auch diesen leichten Ballverlust in der Schlussphase gegeben. Da hat er noch zu lernen, muss routinierter werden. Da muss man dann halt auch mal ein Foul ziehen in einer so entscheidenden Phase. Da ist ihm Shaqiri noch weit voraus. Doch ihm gehört die Zukunft.»

Federleichter Johnny schwebt

Aber, so der Österreicher weiter, man müsse den Ball schön flach halten. Denn bei solch jungen Spielern würden auch Rückschläge kommen. Auf die gilt, es vorbereitet zu sein. «Wir freuen uns natürlich, wenn der Johnny mit solchen Topleistungen der Mannschaft hilft. Deswegen ist er hier. Und um Spielpraxis zu bekommen. Denn nur so werden die Jungs besser.»

Der «Johnny» fliegt derzeit richtiggehend über die Schweizer Fussballfelder, federleicht. Kein Wunder, ist er auch ein Leichtgewicht. Vielleicht nicht ganz so leicht, wie auf der Homepage von GC angegeben. Dort steht er mit null Kilo zu Buche. Ganz sicher kreuzfalsch ist eine Angabe im World Wide Web von 78 Kilos. Kolportierte 65 oder 67 sind realistischer. Denn Asp Jensen schaut wirklich so aus wie das, was er ist: ein schmächtiger Teenie von 19 Jahren.

Auch das Fussballer-Blabla beherrscht der Däne

Was ihn aber nicht daran hindert, routiniert Interviews zu geben. «Wir sind frustriert. Am Ende des Tages stehen wir mit nur einem Punkt da.» Und sein Tor? «Es war okay. Ich gehe im Moment einfach mit dem Flow, lebe für den Moment. Aber jetzt gerade denke ich nur daran, dass wir dieses Spiel hätten gewinnen müssen. Dieses 3:3 ist bitter.» Der Rest sind Floskeln, die er auch bereits intus hat: Dass die Intensität hoch bleiben müsse. Dass man diese ins nächste Spiel mitnehmen müsse. Dass er den Klub und das Team möge. Dass man sich auf das nächste Spiel fokussiere. Fussballer-Blabla.

Was auch egal ist. Er soll ja mit seinen Füssen sprechen. Denn mit diesen versteht er zu zaubern. Doch wenn er so weitermacht, werden sie bei Bayern schneller auf der Matte stehen und ihn an die Säbenerstrasse zurückholen, als es GC lieb ist. Im Moment ist das Saisonende vereinbart. Und ihn, sollte es noch nicht für den aktuell vielleicht weltbesten Klub reichen, irgendwo in einem anderen Grossklub platzieren. Der ihm eine andere Perspektive bietet als Abstiegskampf in der Schweiz.