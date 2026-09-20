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«Davon habe ich als Kind geträumt»
Mikolajewski ist bereits in den FCL-Geschichtsbüchern

Daniel Mikolajewski schreibt beim FC Luzern seine eigene Geschichte. Mit seinem lupenreinen Hattrick gegen GC sorgt der polnische Stürmer für ein seltenes Kunststück – und wird von den Fans gefeiert.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Riesenfreude bei Daniel Mikolajewski.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Daniel Mikolajewski erzielt Hattrick für Luzern gegen GC in 26 Minuten
  • Letzter Luzerner Hattrick war 2015/16 von Dario Lezcano gegen FCZ
  • Mikolajewski mit 7 Skorerpunkten in 7 Spielen für Luzern
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Erst seit wenigen Wochen ist Daniel Mikolajewski (20) in Luzern. Doch mit seinem lupenreinen Hattrick gegen GC hat sich der junge polnische Stürmer bereits in den Geschichtsbüchern des Klubs verewigt. Denn einen Dreierpack haben in der FCL-Historie nur wenige Spieler geschnürt.

Wann zuletzt einem Luzerner ein Hattrick in einem Super-League-Spiel gelang? Dafür muss man weit zurückblättern. Fündig wird man in der Saison 2015/16 – also vor elf Jahren. Damals erzielte Dario Lezcano (36) beim 5:2-Auswärtssieg gegen den FCZ drei Tore. Seither ist dieses Kunststück keinem Luzerner mehr gelungen.

Die Sache mit den 20 Skorerpunkten

Bis Samstagabend. Mikolajewski hämmert innerhalb von gerade einmal 26 Minuten dreimal den Ball ins GC-Tor. Ein eiskalt verwerteter Elfmeter und zwei Treffer, wie sie auch sein Idol Robert Lewandowski (38) regelmässig schiesst beziehungsweise erzielt hat. «Ich bin überglücklich über den Sieg und die Tore. Seit einigen Partien habe ich auf diesen Moment gewartet. Wir haben zwar gut gespielt und Punkte geholt. Aber leider gab es nichts für mich persönlich. Jetzt bin ich umso glücklicher.»

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Seine Statistik kann sich nach dieser Partie definitiv sehen lassen: sieben Spiele, sieben Skorerpunkte – vier Tore und drei Assists. «Bevor ich hierherkam, witzelte ein Parma-Verantwortlicher: ‹Du kommst nicht aus Luzern zurück, ohne dass du 20 Skorerpunkte gesammelt hast›», erzählte die Parma-Leihgabe im Blick-Interview. Damit ist er auf bestem Weg, diese Vorgabe zu erfüllen.

FCL-Fans feiern neuen Torjäger

Darauf angesprochen, muss Mikolajewski schmunzeln. «Es ist nicht schlecht. Aber es ist noch ein gutes Stück Arbeit bis dahin.» Bis es so weit ist, geniesst er sein neues Standing in Luzern. In der Zentralschweiz fühlt sich der junge Pole pudelwohl. «Es könnte mir nicht bessergehen. Es ist alles auf einem Toplevel hier», schwärmt er.

Nach dem Schlusspfiff wird Mikolajewski von der FCL-Kurve gefeiert. «Miko, Miko, Miko!», skandieren die Fans den Spitznamen ihres neuen Idols. «Als Kind habe ich von einem solchen Moment geträumt. Entsprechend grossartig hat es sich angefühlt, unter die Kurve zu gehen», erzählt er. Nun geht es für ihn erst einmal zur polnischen U21-Nati. Danach darf er in Luzern wieder auf Torjagd gehen.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
8
16
22
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
6
FC Zürich
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9
-6
11
7
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
8
FC St. Gallen
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8
-5
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
10
FC Thun
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8
-9
7
11
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8
-2
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-4
6
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