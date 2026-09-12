Neue Hoffnung für den FC Luzern: Stürmer Daniel Mikolajewski und Verteidiger Andrejs Ciganiks glänzen als kongeniales Duo. Drei Tore in einer Woche sprechen für eine vielversprechende Partnerschaft auf dem Platz – das FCL-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Matteo Di Giusto bleibt beim FCL und erwartet bald ein Kind

Mikolajewski bereitete letzte Woche drei Ciganiks-Tore vor, Zufall?

Luzerns Letica bester Spieler nach 7 Runden mit Note 5,0

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Seit dieser Woche ist der Transfermarkt auch in der Schweiz geschlossen. Damit steht endgültig fest: Matteo Di Giusto bleibt in der Zentralschweiz. Zu Beginn des Transfersommers galt der FCL-Spielmacher noch als möglicher Abgangskandidat. Doch ziemlich schnell wurde klar, dass der Zauberfuss den Luzernern erhalten bleibt. In seiner Freizeit designt und bemalt er übrigens gerne Kaffeetassen. Und auch privat dürfte es für Di Giusto schon bald spannend werden: In den nächsten Tagen oder Wochen erwarten er und seine Frau ihr erstes Kind.

Die grosse Frage

Legt Daniel Mikolajewski wieder für Andrejs Ciganiks auf? Die vergangene Woche war für die beiden jedenfalls ziemlich verrückt. Gleich drei Treffer des lettischen Aussenverteidigers bereitete der polnische Stürmer vor. Gegenüber der «Luzerner Zeitung» meinte Ciganiks zwar, es sei purer Zufall. Aber wer weiss: Entsteht hier etwa ein neues Traum-Skorerduo beim FCL? Die nächsten Wochen werden es zeigen.

Gesagt ist gesagt

«Ein Sabbatical kommt für mich nicht infrage.» Das sagte Mario Frick nach dem Ende seines Abenteuers beim FC Luzern. Noch immer ist der Liechtensteiner, der unter der Woche seinen 52. Geburtstag feierte, allerdings ohne Job. In den vergangenen Wochen wurde sein Name immer wieder mit dem nächsten FCL-Gegner in Verbindung gebracht. Doch nun, da die Trainerstelle beim FCB frei ist, zeichnet sich laut Blick-Informationen ab: Der ehemalige FCL-Coach wird nicht auf der Basler Bank Platz nehmen.

Die Blick-Prognose

In der vergangenen Saison traf Luzern gleich dreimal auf eine Mannschaft, die unmittelbar vor der Partie ihren Cheftrainer entlassen hatte. Unter anderem war dies beim FC Basel im Februar der Fall, als Stephan Lichtsteiner sein allererstes Spiel auf der Bebbi-Bank absolvierte. Luzern gewann die Partie mit 4:2. Nun ist der frühere Rechtsverteidiger beim FCB schon wieder passé. Ein gutes Omen also für die Zentralschweizer, dass sich dieses Ergebnis wiederholt.

Mögliche Aufstellung

Letica; Fernandes, B.H. Freimann, B.M. Freimann, Ciganiks; Owusus, Zimmermann, Bertone, Di Giusto; Mikolajewski, Kabwit.

Wer fehlt?

Bieler (verletzt), Dorn (fraglich), Grbic, Sadikaj, Villiger, Xhemalija (nicht im Aufgebot).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Letica 5,0 Mikolajewski 4,4 Ciganiks 4,4

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Der Schiedsrichter

Der Schiedsrichter ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht angesetzt.

Der Gegner

Beim FC Basel hat es in dieser Woche einen Knall gegeben. Trainer Stephan Lichtsteiner wurde entlassen und Luigi Nocentini übernimmt ad interim. Eine Niederlage darf er sich aber eigentlich nicht leisten, denn sonst verliert Basel so langsam aber sicher den Anschluss an die Spitzengruppe. Hier erscheint das FCB-Inside.

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8 Runde

Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr

Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr

Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr

So., FCZ – Vaduz 14.00 Uhr

So., Lausanne – Servette 16.30 Uhr

So., Luzern – FCB 16.30 Uhr

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