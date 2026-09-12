Darum gehts
- Matteo Di Giusto bleibt beim FCL und erwartet bald ein Kind
- Mikolajewski bereitete letzte Woche drei Ciganiks-Tore vor, Zufall?
- Luzerns Letica bester Spieler nach 7 Runden mit Note 5,0
Die News der Woche
Seit dieser Woche ist der Transfermarkt auch in der Schweiz geschlossen. Damit steht endgültig fest: Matteo Di Giusto bleibt in der Zentralschweiz. Zu Beginn des Transfersommers galt der FCL-Spielmacher noch als möglicher Abgangskandidat. Doch ziemlich schnell wurde klar, dass der Zauberfuss den Luzernern erhalten bleibt. In seiner Freizeit designt und bemalt er übrigens gerne Kaffeetassen. Und auch privat dürfte es für Di Giusto schon bald spannend werden: In den nächsten Tagen oder Wochen erwarten er und seine Frau ihr erstes Kind.
Die grosse Frage
Legt Daniel Mikolajewski wieder für Andrejs Ciganiks auf? Die vergangene Woche war für die beiden jedenfalls ziemlich verrückt. Gleich drei Treffer des lettischen Aussenverteidigers bereitete der polnische Stürmer vor. Gegenüber der «Luzerner Zeitung» meinte Ciganiks zwar, es sei purer Zufall. Aber wer weiss: Entsteht hier etwa ein neues Traum-Skorerduo beim FCL? Die nächsten Wochen werden es zeigen.
Gesagt ist gesagt
«Ein Sabbatical kommt für mich nicht infrage.» Das sagte Mario Frick nach dem Ende seines Abenteuers beim FC Luzern. Noch immer ist der Liechtensteiner, der unter der Woche seinen 52. Geburtstag feierte, allerdings ohne Job. In den vergangenen Wochen wurde sein Name immer wieder mit dem nächsten FCL-Gegner in Verbindung gebracht. Doch nun, da die Trainerstelle beim FCB frei ist, zeichnet sich laut Blick-Informationen ab: Der ehemalige FCL-Coach wird nicht auf der Basler Bank Platz nehmen.
Die Blick-Prognose
In der vergangenen Saison traf Luzern gleich dreimal auf eine Mannschaft, die unmittelbar vor der Partie ihren Cheftrainer entlassen hatte. Unter anderem war dies beim FC Basel im Februar der Fall, als Stephan Lichtsteiner sein allererstes Spiel auf der Bebbi-Bank absolvierte. Luzern gewann die Partie mit 4:2. Nun ist der frühere Rechtsverteidiger beim FCB schon wieder passé. Ein gutes Omen also für die Zentralschweizer, dass sich dieses Ergebnis wiederholt.
Mögliche Aufstellung
Letica; Fernandes, B.H. Freimann, B.M. Freimann, Ciganiks; Owusus, Zimmermann, Bertone, Di Giusto; Mikolajewski, Kabwit.
Wer fehlt?
Bieler (verletzt), Dorn (fraglich), Grbic, Sadikaj, Villiger, Xhemalija (nicht im Aufgebot).
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:
- Letica 5,0
- Mikolajewski 4,4
- Ciganiks 4,4
Der Schiedsrichter
Der Schiedsrichter ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht angesetzt.
Der Gegner
Beim FC Basel hat es in dieser Woche einen Knall gegeben. Trainer Stephan Lichtsteiner wurde entlassen und Luigi Nocentini übernimmt ad interim. Eine Niederlage darf er sich aber eigentlich nicht leisten, denn sonst verliert Basel so langsam aber sicher den Anschluss an die Spitzengruppe. Hier erscheint das FCB-Inside.
Runde
Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr
Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr
Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr
So., FCZ – Vaduz 14.00 Uhr
So., Lausanne – Servette 16.30 Uhr
So., Luzern – FCB 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
6
-4
4