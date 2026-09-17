Nach der 2:4-Pleite gegen Basel muss Luzern defensiv über die Bücher. Trainer Udo Portmann wird die Abwehr umstellen müssen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Luzern verliert 2:4 gegen FC Basel in der Swissporarena

Defensive schwach: Brüder Bung Hua und Bung Meng Freimann kritisiert

Innenverteidiger Bung Hua gesperrt, Knezevic oder Lüthi mögliche Ersatzspieler

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Gegen den FC Basel musste der FC Luzern unten durch. Nach der 2:4-Heimpleite sagte Trainer Udo Portmann (49), dass die Niederlage zwar kein Weltuntergang sei. Trotzdem habe er einen Lehrblätz erkannt. «In dem Sinne, dass wir an diesen Dingen, die nicht funktioniert haben, unbedingt arbeiten müssen», monierte der Trainer.

Dazu gehört zwangsläufig auch die Abwehrarbeit. Gegen die Bebbi sah diese überhaupt nicht gut aus. Xherdan Shaqiri (34) wurde regelrecht zum Toreschiessen eingeladen. Von Blick kassierte die gesamte Defensive deshalb die Note 2. Besonders das Innenverteidiger-Duo aus den Brüdern Bung Hua und Bung Meng Freimann musste viel Kritik einstecken.

Kehrt Knezevic zurück?

Gegen GC wird das Brüderpaar nun auseinandergerissen. Bung Hua Freimann sah gegen Basel die vierte Gelbe Karte und muss deshalb gesperrt zuschauen. Wer ihn ersetzt? Portmann tüftelt noch. Stefan Knezevic (29) und Loïc Lüthi (22) scharren mit den Hufen. Beide haben nach dem Saisonstart ihren Stammplatz verloren.

Vor allem Knezevics Erfahrung könnte der FCL-Abwehr derzeit guttun. Dass er mit Bung Meng Freimann harmoniert, hat sich bereits in der vergangenen Saison gezeigt.

Die Innenverteidigerposition ist in dieser Woche aber nicht die einzige Baustelle. In Luzern arbeiten sie intensiv daran, Captain Pius Dorn (29) wieder fit zu bekommen. Der Rechtsverteidiger fehlte zuletzt wegen einer Fussverletzung. Für die Partie gegen GC ist er noch fraglich. Sollte er rechtzeitig zurückkehren, würde Ruben Dantas Fernandes wieder auf seine angestammte Position als Linksverteidiger rücken.

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