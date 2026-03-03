Winti-Coach Patrick Rahmen hat vor dem Spiel gegen Servette die Qual der Wahl. Und er hofft, dass die Schiri-Entscheide mal wieder zugunsten seiner Mannschaft gefällt werden.

Die News der Woche

Winti hat ein Luxusproblem! Klingt angesichts der miserablen Resultate wie kompletter Habakuk, birgt aber einen Funken Wahrheit. Weil in den letzten Tagen und Wochen zig Spieler aus Verletzungen zurückgekehrt sind, hat Patrick Rahmen die Qual der Wahl. «Unser Kader ist breit und ausgeglichen. Es ist nicht immer einfach, jene Spieler rauszupicken, die am Ende auf dem Matchblatt stehen. Es muss uns in der aktuellen Phase entgegenkommen, dass wir mit frischen Leuten agieren können», so der FCW-Trainer. Beim 1:2 gegen den FC St. Gallen schüttelt der FCW-Trainer seine Mannschaft durch, rotiert Dario Ulrich, Pajtim Kasami, Roman Buess, Silvan Sidler und Lukas Mühl in die Startelf. Gut möglich, dass es auch am Dienstag gegen Servette zu Veränderungen kommen wird. Insgesamt umfasst das Winti-Kader 30 Spieler.

Die grosse Frage

Wird die Schützenwiese wieder zur Festung? Mickrige neun Punkte holte der FCW in seinen bisherigen 13 Heimspielen. War die Schützi in den letzten Jahren für jeden Super-Ligisten ein heisses Pflaster, reist die Konkurrenz in dieser Saison meistens mit drei Punkten im Gepäck nach Hause. An den Fans liegts nicht. Trotz Abstiegsnot pilgern im Schnitt 7931 Fans an die Spiele. Mehr als doppelt soviele Anhänger wie der FC Lugano pro Heimspiel empfängt.

Gesagt ist gesagt

«Es bringt nichts, über Schiri-Entscheide zu diskutieren.» In den letzten Wochen wurde der FCW immer mal wieder von fragwürdigen Pfiffen und VAR-Interventionen benachteiligt, darüber klagen will Coach Patrick Rahmen nicht. Gleichwohl hofft der Winti-Coach, dass «die Entscheide in die andere Richtung» gefällt werden, sprich es ausgleichende Gerechtigkeit gibt.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Mühl, Arnold, Kryeziu; Cueni; Ulrich, Kasami, Schneider, Sidler; Golliard, Hunziker.

Wer fehlt?

Gesperrt: Rohner. Verletzt: Dansoko, Diaby, Stillhart. Fraglich: Momoh.

Hast du gewusst, dass …

… in der Geschichte der Super League zwei Teams noch schlechter waren als der FCW? Lausanne holte in der Saison 2021/22 nach 27 Spielen mickrige 13 Punkte. Aarau 2009/10 gar noch zwei Zähler weniger.

Aufgepasst auf

Dario Ulrich. Anfang November reisst beim Rechtsverteidiger das Syndesmoseband, vier Monate später ist der 27-Jährige zurück. Schneller als gedacht. «Er wurde für seine akribische Arbeit während der Verletzungspause belohnt», sagt Coach Patrick Rahmen. Beim 1:2 gegen den FCSG steht der Innerschweizer überraschend in der Startelf, auch gegen Servette könnte der 27-Jährige von Anfang an auflaufen. Rahmen: «Er ist ein Spieler, der auch unter Druck in Ballbesitz bleiben kann. Er hat Qualitäten im 1:1 und er findet seine Nebenmänner. Gegen St. Gallen hat er das gut gemacht.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 27 Runden:

Kasami 3,9 Kapino 3,9 Zuffi 3,8

Der Schiedsrichter

Sandro Schärer.

Der Gegner

28 Runde

Di., Winterthur – Servette, 20.30 Uhr

Mi., Lugano – Sion, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – YB, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr

Do., Basel – GC, 20.30 Uhr

Do., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

