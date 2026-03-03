Vier Teams liegen zwischen Servette und dem Platz in den Top 6. Mindestens 10 Punkte müssen die Genfer aufholen. Und trotzdem spricht Trainer Gourvennec noch davon. Das Servette-Inside vor dem Match gegen Winterthur.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Servette hat endlich den Kutesa-Ersatz gefunden

Zwei wichtige Spieler gesperrt: Wer ersetzt Cognat und Douline?

Srdnaovic-Rückkehr zögert sich weiter heraus

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News zum Wochenstart

Servette scheint (endlich!) einen talentierten Flügelspieler gefunden zu haben, der in die Fussstapfen von Dereck Kutesa treten kann. Sein Name: Junior Kadile. Seine gute Leistung gegen Sion am Samstag lässt die Fans der Grenats daran glauben. Der 23-jährige Franzose scheint alle Qualitäten zu haben, um den Genfern einen Funken von Freude zu bereiten, was in dieser Saison zur Seltenheit geworden ist.

Die grosse Frage

Wie wird Trainer Jocelyn Gourvennec sein Mittelfeld umgestalten? Timothé Cognat und David Douline sind beide gleichzeitig gesperrt. Lamine Fomba ist ein sicherer Stammspieler, aber Gaël Ondoua, der in Ungnade gefallen ist, dürfte keine Option sein. Eine Systemänderung ist ebenfalls möglich.

Gesagt ist gesagt

«Das hängt nicht nur von uns ab. Aber diese Woche ist nun entscheidend. Wenn wir eine gute englische Woche haben, können wir noch hoffen. Aber es bleibt nicht mehr viel Zeit.» Das sagt Trainer Jocelyn Gourvennec, der trotz des 10-Punkte-Rückstands auf YB immer noch an die Top 6 glaubt. Eines ist sicher: Jedes andere Ergebnis als ein Sieg in der Schützenwiese wäre ein Misserfolg – in dieser Konstellation erst recht.

Mögliche Aufstellung

Mall; Mendes, Burch, Rouiller, Mazikou, Njoh; Fomba; Stevanovic, Ondoua, Kadile; Guillemenot.

Wer fehlt?

Cognat, Douline (beide gesperrt). Bronn, Frick, Srdanovic (alle verletzt).

Neben dem Platz

Loun Srdanovic kann es kaum erwarten, wieder auf den Platz zurückzukehren, ebenso sein Trainer. Der 19-jährige Rechtsverteidiger ist das aktuell grösste Talent der Nachwuchsabteilung von Servette, doch seine Rückkehr auf den Platz wird immer wieder verschoben. Der talentierte Junge ist zwar nicht mehr verletzt, befindet sich aber noch in der Rehabilitation. Wann ist der richtige Zeitpunkt für sein Comeback? Am Dienstag in Winterthur wird es jedenfalls noch nicht soweit sein.

Hast du gewusst, dass …

… beim letzten Direktduell der beiden Teams Winterthur den ersten Sieg der Saison eingefahren hat? Es war bereits November. Das erste Duell der Saison hat Servette zu Hause 4:0 gewonnen.

Aufgepasst auf

Alexandre Jankewitz. Den eingefleischten Servette-Fans wird der Mittelfeldspieler des FC Winterthur ein Begriff sein. Der 24-Jährige ist ehemaliger Servette-Junior, bevor er zu Southampton nach England abwanderte. Beim besagten ersten Saisonsieg von Winterthur gegen Servette buchte er zwei Assists.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 27 Runden:

Kadile 4,5 Lopes 4,5 Srdanovic 4,3

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Sandro Schärer.

Der Gegner

Obwohl der FC Winterthur am Tabellenende abgeschlagen ist und erneut verloren hat, hat der Klub Mut geschöpft. Wie gross ist dieser vor dem Servette-Duell? Hier erscheint das Winti-Inside.

28 Runde

Di., Winterthur – Servette, 20.30 Uhr

Mi., Lugano – Sion, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – YB, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr

Do., Basel – GC, 20.30 Uhr

Do., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

