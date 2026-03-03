Darum gehts
- Servette hat endlich den Kutesa-Ersatz gefunden
- Zwei wichtige Spieler gesperrt: Wer ersetzt Cognat und Douline?
- Srdnaovic-Rückkehr zögert sich weiter heraus
Die News zum Wochenstart
Servette scheint (endlich!) einen talentierten Flügelspieler gefunden zu haben, der in die Fussstapfen von Dereck Kutesa treten kann. Sein Name: Junior Kadile. Seine gute Leistung gegen Sion am Samstag lässt die Fans der Grenats daran glauben. Der 23-jährige Franzose scheint alle Qualitäten zu haben, um den Genfern einen Funken von Freude zu bereiten, was in dieser Saison zur Seltenheit geworden ist.
Die grosse Frage
Wie wird Trainer Jocelyn Gourvennec sein Mittelfeld umgestalten? Timothé Cognat und David Douline sind beide gleichzeitig gesperrt. Lamine Fomba ist ein sicherer Stammspieler, aber Gaël Ondoua, der in Ungnade gefallen ist, dürfte keine Option sein. Eine Systemänderung ist ebenfalls möglich.
Gesagt ist gesagt
«Das hängt nicht nur von uns ab. Aber diese Woche ist nun entscheidend. Wenn wir eine gute englische Woche haben, können wir noch hoffen. Aber es bleibt nicht mehr viel Zeit.» Das sagt Trainer Jocelyn Gourvennec, der trotz des 10-Punkte-Rückstands auf YB immer noch an die Top 6 glaubt. Eines ist sicher: Jedes andere Ergebnis als ein Sieg in der Schützenwiese wäre ein Misserfolg – in dieser Konstellation erst recht.
Mögliche Aufstellung
Mall; Mendes, Burch, Rouiller, Mazikou, Njoh; Fomba; Stevanovic, Ondoua, Kadile; Guillemenot.
Wer fehlt?
Cognat, Douline (beide gesperrt). Bronn, Frick, Srdanovic (alle verletzt).
Neben dem Platz
Loun Srdanovic kann es kaum erwarten, wieder auf den Platz zurückzukehren, ebenso sein Trainer. Der 19-jährige Rechtsverteidiger ist das aktuell grösste Talent der Nachwuchsabteilung von Servette, doch seine Rückkehr auf den Platz wird immer wieder verschoben. Der talentierte Junge ist zwar nicht mehr verletzt, befindet sich aber noch in der Rehabilitation. Wann ist der richtige Zeitpunkt für sein Comeback? Am Dienstag in Winterthur wird es jedenfalls noch nicht soweit sein.
Hast du gewusst, dass …
… beim letzten Direktduell der beiden Teams Winterthur den ersten Sieg der Saison eingefahren hat? Es war bereits November. Das erste Duell der Saison hat Servette zu Hause 4:0 gewonnen.
Aufgepasst auf
Alexandre Jankewitz. Den eingefleischten Servette-Fans wird der Mittelfeldspieler des FC Winterthur ein Begriff sein. Der 24-Jährige ist ehemaliger Servette-Junior, bevor er zu Southampton nach England abwanderte. Beim besagten ersten Saisonsieg von Winterthur gegen Servette buchte er zwei Assists.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 27 Runden:
- Kadile 4,5
- Lopes 4,5
- Srdanovic 4,3
Hier gehts zu allen Genfer Noten.
Der Schiedsrichter
Sandro Schärer.
Der Gegner
Obwohl der FC Winterthur am Tabellenende abgeschlagen ist und erneut verloren hat, hat der Klub Mut geschöpft. Wie gross ist dieser vor dem Servette-Duell? Hier erscheint das Winti-Inside.
Runde
Di., Winterthur – Servette, 20.30 Uhr
Mi., Lugano – Sion, 20.30 Uhr
Mi., Luzern – YB, 20.30 Uhr
Mi., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr
Do., Basel – GC, 20.30 Uhr
Do., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
27
-47
14