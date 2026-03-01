Beim 2:1-Sieg gegen Lausanne steht Becir Omeragic (24) zum ersten Mal für den FCB auf dem Platz. Dabei zeigt der Verteidiger, warum man sich in Basel so viel von seinem Transfer verspricht.

Der 24-Jährige überzeugte als neuer Abwehrchef mit starkem Kopfballspiel

Lucas Werder Reporter Fussball

Es ist kein Traum-Debüt, dass Becir Omeragic (24) auf dem Lausanner Kunstrasen abliefert. Schliesslich stellt sich der Verteidiger beim zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer durch Janneh viel zu passiv an. Und trotzdem zeigt der Winter-Neuzugang in seinen ersten 90 Minuten, wie wichtig er für den FCB werden kann.

Nachdem er vergangenes Wochenende in Luzern (2:4) aufgrund einer Gelbsperre aus der Ligue 2 noch zuschauen musste, ist Omeragic beim Basler 2:1-Sieg im Waadtland auf Anhieb der neue Abwehrchef. Der Genfer dirigiert seine Abwehrkollegen, gibt immer wieder die Höhe der Verteidigungslinie vor und überzeugt vor allem mit seinem Kopfballspiel.

In Abwesenheit von Xherdan Shaqiri (34) und Dominik Schmid (27) stellt der Ex-Montpellier-Captain aber auch bereits seine Leaderqualitäten unter Beweis. Als die Basler den frühen Führungstreffer bejubeln, nutzt Omeragic die Gelegenheit, um gleich ein paar Worte an seine neuen Teamkollegen zu richten. «Ich habe ihnen gesagt, dass wir trotz des Tores weiterhin mehr machen müssen», so der Verteidiger.

«Das liebe ich!»

Der Start in Basel sei ihm nicht besonders schwergefallen. «Ich kenne viele Spieler von früher. Sie haben mich gut aufgenommen. Es macht Spass, mit ihnen zu spielen und zu trainieren», sagt Omeragic und erklärt, warum er in diesem Winter unbedingt zum FCB wechseln wollte: «Mit diesem Verein gehst du in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Das liebe ich!»

Nach zuletzt nur einem Sieg aus sieben Spielen gelingt den Basler das beim Debüt von Omeragic endlich wieder einmal – trotz des vermeidbaren Gegentreffers. «Das müssen wir etwas aggressiver verteidigen», gibt der neue Abwehrchef aber gleich selber zu.

