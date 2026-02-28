DE
FR
Abonnieren

Winterthur-Noten gegen St. Gallen
Änderungen von FCW-Coach Rahmen zeigen Wirkung

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 1:2 von Winterthur gegen St. Gallen.
Publiziert: 28.02.2026 um vor 46 Minuten
Kommentieren
1/7
Späte St. Galler Freudenstürme: Vogt schiesst die Ostschweizer gegen Winterthur in der Nachspielzeit zum Sieg.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Winti-Trainer Patrick Rahmen krempelt die Mannschaft nach dem 0:3 gegen Thun unter der Woche kräftig um und bringt sieben Neue – mit Erfolg. Die Winterthurer zeigen nach den Kanterniederlagen zuletzt ein anderes Gesicht und sind wesentlich verbessert, vor allem die Defensive mit Lukas Mühl und Mirlind Kryeziu, auch Pajtim Kasami überzeugt – nicht nur wegen seines Tores. Goalie Stefanos Kapino wird nur fast zum grossen Helden, ist er nach seiner Penalty-Parade vor der Pause gegen Boukhalfa auch beim zweiten Versuch von Alessandro Vogt in der Nachspielzeit dran.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: 62. Rohner für Ulrich, Burkart für Golliard; 73. Smith für Sidler (zu kurz für eine Bewertung); 81. Zuffi für Kasami, Hunziker für Schneider (beide zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Ohne Frage: Es ist nicht das beste Spiel der Ostschweizer in dieser Saison, auch weil Carlo Boukhalfa der Unglücksrabe vor der Pause ist. Zuerst vergibt er freistehend aus neun Metern mit dem Kopf, dann scheitert er mit seinem Penalty kläglich an Gäste-Keeper Kapino. Die logische Folge: eine ungenügende Note. Auch Aliou Baldé kommt nicht auf Touren, auch sein Sturmpartner Alessandro Vogt lange nicht. In der Schlussphase wird das St. Galler Sturm-Juwel aber doch noch zum Matchwinner und zum besten Mann auf dem Platz. Weil er zuerst herrlich unter die Latte trifft und in der Nachspielzeit mit dem Glück des Tüchtigen vom Penaltypunkt für die Entscheidung sorgt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: 66. Besio für Balde; 81. Weibel für Witzig; 95. Kleine-Bekel für Daschner (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
27
9
41
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
27
-47
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Winterthur
        FC Winterthur