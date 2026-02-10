FCW-Coach Rahmen legt vor FCZ-Duell Finger in die Wunde

Schlusslicht Winterthur hat mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen Aufwärtstendenz gezeigt. Kann diese beim kriselnden FCZ bestätigt werden?

Darum gehts Stéphane Cueni nach Roter Karte für drei Spiele gesperrt

FC Winterthur hat nach 22 Spielen noch nie zu null gespielt

Andrin Hunziker erzielte 8 von 27 FCW-Toren (fast 30 Prozent) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Die News der Woche

Der FCW muss auch am Mittwoch auf Stéphane Cueni verzichten. Nach einer Rudelbildung im Spiel gegen Lausanne erhielt der formstarke Sechser einen direkten Platzverweis – Mann des Spiels war er für Blick trotzdem. «Gelb hätte gereicht», sagte Coach Rahmen danach über die Szene. Von der Liga wurde der FCW-Akteur dennoch für drei Spiele gesperrt. Ein entsprechender Rekurs wurde von der Liga am Montag abgewiesen. Cueni wird nach dem FCZ-Spiel also auch die Partie vom Samstag in Bern gegen YB verpassen.

Die grosse Frage

Gibt Mirlind Kryeziu (29) im Letzigrund sein Debüt für den Kantonsrivalen? Der Züribueb hat bis auf Leihstationen bei Biel und Kriens seine ganze Karriere bei seinem Jugendklub verbracht. Seine 128 Super-League-Partien hat er alle für den FCZ absolviert. Ausgerechnet vor der Südkurve erstmals im Winti-Trikot aufzulaufen, wäre sicher speziell. Falls Kryeziu zum Einsatz kommt, dürfte es aber von der Bank sein. Schliesslich ist der Plan von Winti-Coach Rahmen, den Innenverteidiger nach acht Monaten ohne Klub mit Kurzeinsätzen behutsam ans Team heranzuführen.

Gesagt ist gesagt

«Die späten Gegentore waren nicht nur Pech», sagt Patrick Rahmen vor dem Spiel gegen den FCZ unumwunden. Immer wieder hat der FCW durch späte Tore, zuletzt auch gegen Lugano, noch Punkte verspielt. «Wir mussten in der letzten Viertelstunde jeweils wirklich leiden. Jetzt können wir das wieder durchhalten, sind physisch verbessert, auch weil mehrere Spieler nach ihren Verletzungen wieder fitter sind», kündigt der Winti-Coach nun an.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Citherlet, Arnold, Durrer; Sidler, Kasami, Jankewitz, Smith, Schneider, Buess, Hunziker.

Wer fehlt?

Cueni (gesperrt), Burkart, Lüthi, Momoh, Rohner, Stillhart, Ulrich, Zuffi (alle verletzt).

Neben dem Platz

Das Schlusslicht betont im Abstiegskampf die Ruhe, die im Klub herrscht – trotz der bedrohlichen Lage. Die Überzeugung, sich wie in der Vorsaison retten zu können, existiert weiterhin. Wieso sollte sie auch nicht? Schliesslich hat der FCW nach 22 Spielen genau gleich viele Punkte auf dem Konto wie in der letzten Saison. Damals holte er in den letzten 16 Spielen 26 Punkte und kletterte noch auf Platz 10.

Hast du gewusst, dass...

... die Winterthurer in dieser Saison noch nie zu null gespielt haben? Gegen Lugano fiel das Gegentor nach einem harten Penaltypfiff erst in der 80. Minute – und bedeutete einen neuen Negativrekord. Noch nie hat ein Team der Super League nach 22 Spielen in einer Saison noch nicht zu null gespielt. Zuvor hat der FCW sich den Rekord mit Aarau (2013/14) geteilt.

Aufgepasst auf

Winti-Lebensversicherung Andrin Hunziker. Der Basler in FCW-Diensten hat gegen Lugano sein achtes Saisontor geschossen. Damit hat er 8 der 27 Winterthurer Super-League-Tore erzielt (fast 30 Prozent). Kein anderer Spieler der Liga trägt einen grösseren Anteil an den Toren seiner Mannschaft.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 23 Runden (ein Spiel ausstehend):

1. Chiappetta 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Kasami 4,0

3. Smith 4,0 (erst 1 Bewertung)

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Der FC Zürich hat seit sieben Spielen – und einem 2:2 gegen den FC Winterthur – in der Super League nicht mehr gewonnen. Jetzt stehen drei Duelle am Stück gegen die Kellerkinder der Liga an. Was die Zürcher vor diesen entscheidenden Wochen beschäftigt? Hier erscheint das FCZ-Inside.

24 Runde

Di., Luzern – GC, 20.30 Uhr

Mi., St. Gallen – YB, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Winterthur, 20.30 Uhr

Mi., Lugano – Servette, 20.30 Uhr

Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr

Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen