FCW-Noten gegen Lugano
Ein Profi fällt bei starkem Winti-Auftritt durch

Winterthur und Lugano trennen sich 1:1. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: vor 15 Minuten
1/6
Winterthur und Lugano trennen sich 1:1.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Der FCW agiert mit Basel-Power. Im Sturm spielen mit Roman Buess und Andrin Hunziker zwei Bebbi, auch Adrian Durrer ist eine rotblaues Eigengewächs, an der Seitenlinie steht ein Mann, der sowohl Spieler als auch Trainer im Joggeli gewesen ist. Zum Sieg reichts trotzdem nicht. Weil Alexandra Jankewitz unnötig zupft und Lugano einen Penalty schenkt.

Zuvor deutet nicht viel daraufhin, dass Winti dieses Spiel mit einem Mann mehr noch abschenken könnte. Defensiv lässt die Mannschaft sehr wenig zu. Am Ende aber muss sich der FCW trotzdem bei Goalie Kapino bedanken, der in den Schlusssekunden eine gute Möglichkeit der Tessiner entschärft.

Hinweis: Roman Buess bis 71., Rhodri Smith bis 76., Théo Golliard bis 76., Silvan Sidler bis 86., Pajtim Kasami bis 86. – Elias Maluvunu ab 71., Souleymane Diaby ab 76., Randy Schneider ab 76., Bafode Dansoko ab 86., Leandro Maksutaj ab 86. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Es ist nicht bekannt, ob für Kevin Behrens eine Vermisstenmeldung aufgegeben wurde. Ausgeschlossen ist es nicht, weil der Lugano-Stürmer praktisch unsichtbar ist. Klar, da gibts ein kleines Rencontre mit Winti-Goalie Kapino, ansonsten aber findet der ehemalige Bundesliga-Profi, der vor zweieinhalb Jahren mal drei Minuten für Deutschland absolvierte, nicht statt.

Behrens steht stellvertretend für einen äusserst harmlosen Auftritt der Tessiner. Kein Vergleich zum 1:1 gegen GC, als der FCL Chancenwucher betrieben hat. Immerhin defensiv stehen die Tessiner mit wenigen Ausnahmen ziemlich solid. Und mit Anto Grgic hat der Klub einen Mann in seinen Reihen, der seinen 22. Penalty en suite versenkt.

Hinweis: Hicham Mahou bis 61., Antonios Papadopoulos bis 73., Daniel Dos Santos bis 73., Renato Steffen bis 89. – Lars Lukas Mai ab 61., Mattia Bottani ab 73., Georgios Koutsias ab 73., Ahmed Kendouci ab 89. (alle zu kurz für eine Bewertung).

In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
