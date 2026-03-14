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Croci-Torti nach Spielabsage
«Haben uns auf eine geile Atmosphäre hier gefreut»

Mattia Croci-Torti spricht in St. Gallen über die Spielabsage, versteht aber die Entscheidung von Schiri Fähndrich vollkommen.
Publiziert: vor 47 Minuten
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