Es ist das Spiel, bei dem alle Teams drei Punkte einkalkulieren: das Heimspiel gegen Schlusslicht Winterthur (Samstag, 20.30 Uhr). Doch in der Verfassung der ersten Halbzeit gegen St. Gallen könnte selbst diese Aufgabe für YB unlösbar werden. Das Inside.

Darum gehts YB verliert 1:2 gegen St. Gallen und spielt eine miserable erste Halbzeit

Team hat zuletzt nur 4 von möglichen 21 Punkten in der Liga geholt

Mit 33 Punkten nach 24 Runden zweitschlechteste SL-Saison seit 2003

Alain Kunz Reporter Fussball

Es ist der nächste monumentale Rückschlag für YB bei der Jagd auf Platz 3 oder wenigstens Platz 4. Es ist ja nicht einfach das 1:2 gegen St. Gallen, das desillusionierend ist, sondern die Art und Weise, wie dieses Resultat zustande gekommen ist. Nach Halbzeit eins hätte es locker 5:1 für die Gastgeber heissen können. YB defensiv unterirdisch! Und der Anschlusstreffer fiel so spät, dass er vollkommen nutzlos war. Auf Platz 3 beträgt der Rückstand jetzt neun Punkte. Auf Platz 4 sechs Zähler. Nach dem 2:0 gegen den FCB enteilt auch Sion langsam aber sicher. Immerhin beträgt die Reserve auf Platz 7 unverändert vier Punkte.

Die grosse Frage

Rotiert Trainer Gerardo Seoane wieder, wie gegen St. Gallen, als er die Startformation auf fünf Positionen umstellte? Wüthrich war gesperrt und Monteiro krank, das waren erzwungene Umstellungen. Aber Sanches, Bedia und Gigovic nahm er ohne Not raus. Alvyn Sanches wirkte im Spiel zuvor gegen GC müde und deshalb fehlerhaft. Dennoch wäre es besser gewesen, ihn drin zu lassen, weil er halt jederzeit für einem Geniestreich gut ist, wie gegen die Hoppers. Über den Vorzug von Cordova gegenüber Bedia verliert man besser kein Wort. Und den trägeren Raveloson für den energetischeren Gigovic zu bringen, war auch unnötig. Mal schauen, ob der Coach gegen Winterthur auf sein Grundgerüst zurückgreift.

Gesagt ist gesagt

«Es ist zermürbend. Du versuchst, Woche für Woche Positivität zu finden – und dann bekommst du wieder eine auf die Fresse. Es ist bitter. Das war eigentlich ein Meilenstein, auf den ich mich gefreut hatte. So ist es jetzt beschissen.» Gezeichnet: Christian Fassnacht nach dem 1:2 in St. Gallen gegenüber Blue. Damit ist eigentlich alles gesagt zum schlechten Auftritt von YB im Kybunpark. Fast, jedenfalls. Zu ergänzen gilt: Als Fassnacht zu seinem 100. Tor für YB befragt wird, kann er die Tränen nicht zurückhalten ... Oh weh, YB!

Mögliche Aufstellung

Keller; Valery, Wüthrich, Lauper, Benito; Fernandes, Gigovic; Virginius, Sanches, Monteiro; Bedia.

Wer fehlt?

Hadjam, Andrews, Colley und Conte sind verletzt. Raveloson ist gesperrt.

Neben dem Platz

Also gegen Winterthur sollte schon ein Sieg her. Denn das Stadionrestaurant Eleven ist vor wenigen Tagen nach einer Neugestaltung wieder eröffnet worden. Neu findet nach jedem Spiel eine After-Match-Party statt. Die erste steigt nach dem Winti-Match. DJ Ronny Rox sorgt direkt nach Abpfiff für den richtigen Groove. Mal schauen, ob dieser auch nach einer Niederlage gegen das Schlusslicht vorhanden wäre. Wohl weniger ...

Hast du gewusst, dass ...

... YB sieben der letzten neun Pflichtspiele verloren hat?

... nur vier der letzten möglichen 21 Punkte in der Super League gewonnen hat?

... mit 33 Punkten die zweitschlechteste Zahl nach 24 Runden in der Geschichte der Super League (seit 2003) erreicht hat? Nur in der Saison 2012/13 holten die Berner weniger Zähler, nämlich 31. Das war die Saison, die man auf Rang sieben beendete und das einzige Mal in der SL-Geschichte das internationale Geschäft verpasste.

Aufgepasst auf

Yan Valery (26), der tunesische Nationalspieler, könnte hinten rechts zu seinem Debüt kommen, um Saidy Janko mal eine Pause zu ermöglichen. Jedenfalls kam der Franko-Tunesier gleich nach seinem Transfer zu YB in St. Gallen bereits zu einem ersten Kurzeinsatz.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:

1. Keller 4,0

2. Hadjam 3,9

3. Sanches 3,9

Der Schiedsrichter

Ref ist Johannes von Mandach, der VAR heisst Sandro Schärer.

Der Gegner

Stemmt sich Schlusslicht Winterthur gegen die schlechte Auswärtsbilanz? In dieser Saison gelang ausserhalb der Schützenwiese erst ein Sieg. Hier erscheint das Winti-Inside.

25 Runde

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr

So., Thun – Sion, 14 Uhr

So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr