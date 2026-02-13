DE
Art und Weise wirft Fragen auf
Hört Trainer Seoane mit dieser unseligen Rotation auf?

Es ist das Spiel, bei dem alle Teams drei Punkte einkalkulieren: das Heimspiel gegen Schlusslicht Winterthur (Samstag, 20.30 Uhr). Doch in der Verfassung der ersten Halbzeit gegen St. Gallen könnte selbst diese Aufgabe für YB unlösbar werden. Das Inside.
Slapstick in St. Gallen: Chris Bedia (oben) und Armin Gigovic, die beide für das Spiel in der Ostschweiz rausrotiert worden waren, stellen sich gegenseitig ein Bein ...
Darum gehts

  • YB verliert 1:2 gegen St. Gallen und spielt eine miserable erste Halbzeit
  • Team hat zuletzt nur 4 von möglichen 21 Punkten in der Liga geholt
  • Mit 33 Punkten nach 24 Runden zweitschlechteste SL-Saison seit 2003
Alain KunzReporter Fussball

Es ist der nächste monumentale Rückschlag für YB bei der Jagd auf Platz 3 oder wenigstens Platz 4. Es ist ja nicht einfach das 1:2 gegen St. Gallen, das desillusionierend ist, sondern die Art und Weise, wie dieses Resultat zustande gekommen ist. Nach Halbzeit eins hätte es locker 5:1 für die Gastgeber heissen können. YB defensiv unterirdisch! Und der Anschlusstreffer fiel so spät, dass er vollkommen nutzlos war. Auf Platz 3 beträgt der Rückstand jetzt neun Punkte. Auf Platz 4 sechs Zähler. Nach dem 2:0 gegen den FCB enteilt auch Sion langsam aber sicher. Immerhin beträgt die Reserve auf Platz 7 unverändert vier Punkte.

Rotiert Trainer Gerardo Seoane wieder, wie gegen St. Gallen, als er die Startformation auf fünf Positionen umstellte? Wüthrich war gesperrt und Monteiro krank, das waren erzwungene Umstellungen. Aber Sanches, Bedia und Gigovic nahm er ohne Not raus. Alvyn Sanches wirkte im Spiel zuvor gegen GC müde und deshalb fehlerhaft. Dennoch wäre es besser gewesen, ihn drin zu lassen, weil er halt jederzeit für einem Geniestreich gut ist, wie gegen die Hoppers. Über den Vorzug von Cordova gegenüber Bedia verliert man besser kein Wort. Und den trägeren Raveloson für den energetischeren Gigovic zu bringen, war auch unnötig. Mal schauen, ob der Coach gegen Winterthur auf sein Grundgerüst zurückgreift.

«Es ist zermürbend. Du versuchst, Woche für Woche Positivität zu finden – und dann bekommst du wieder eine auf die Fresse. Es ist bitter. Das war eigentlich ein Meilenstein, auf den ich mich gefreut hatte. So ist es jetzt beschissen.» Gezeichnet: Christian Fassnacht nach dem 1:2 in St. Gallen gegenüber Blue. Damit ist eigentlich alles gesagt zum schlechten Auftritt von YB im Kybunpark. Fast, jedenfalls. Zu ergänzen gilt: Als Fassnacht zu seinem 100. Tor für YB befragt wird, kann er die Tränen nicht zurückhalten ... Oh weh, YB!

Mögliche Aufstellung

Keller; Valery, Wüthrich, Lauper, Benito; Fernandes, Gigovic; Virginius, Sanches, Monteiro; Bedia.

Wer fehlt?

Hadjam, Andrews, Colley und Conte sind verletzt. Raveloson ist gesperrt.

Neben dem Platz

Also gegen Winterthur sollte schon ein Sieg her. Denn das Stadionrestaurant Eleven ist vor wenigen Tagen nach einer Neugestaltung wieder eröffnet worden. Neu findet nach jedem Spiel eine After-Match-Party statt. Die erste steigt nach dem Winti-Match. DJ Ronny Rox sorgt direkt nach Abpfiff für den richtigen Groove. Mal schauen, ob dieser auch nach einer Niederlage gegen das Schlusslicht vorhanden wäre. Wohl weniger ...

Hast du gewusst, dass ...

... YB sieben der letzten neun Pflichtspiele verloren hat?

... nur vier der letzten möglichen 21 Punkte in der Super League gewonnen hat?

... mit 33 Punkten die zweitschlechteste Zahl nach 24 Runden in der Geschichte der Super League (seit 2003) erreicht hat? Nur in der Saison 2012/13 holten die Berner weniger Zähler, nämlich 31. Das war die Saison, die man auf Rang sieben beendete und das einzige Mal in der SL-Geschichte das internationale Geschäft verpasste.

Aufgepasst auf

Yan Valery (26), der tunesische Nationalspieler, könnte hinten rechts zu seinem Debüt kommen, um Saidy Janko mal eine Pause zu ermöglichen. Jedenfalls kam der Franko-Tunesier gleich nach seinem Transfer zu YB in St. Gallen bereits zu einem ersten Kurzeinsatz.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:
1. Keller 4,0
2. Hadjam 3,9
3. Sanches 3,9
Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Ref ist Johannes von Mandach, der VAR heisst Sandro Schärer.

Der Gegner

Stemmt sich Schlusslicht Winterthur gegen die schlechte Auswärtsbilanz? In dieser Saison gelang ausserhalb der Schützenwiese erst ein Sieg. Hier erscheint das Winti-Inside.

25

Runde

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Thun – Sion, 14 Uhr
So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
