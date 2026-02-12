DE
YB-Noten gegen den FCSG
Berner enttäuschen auf ganzer Linie – nur Goalie Keller genügend

YB verliert gegen den FC St. Gallen 1:2. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: vor 51 Minuten
Nach zuletzt drei sieglosen Partien feiert der FCSG in der Super League mal wieder einen Sieg.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Was auch immer Coach Gerardo seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben hat, funktioniert hats nicht. Im Gegenteil. Zigfach wird die Abwehr der Berner in der ersten Halbzeit ausgehebelt. Nur weil die Espen Chancenwucher betreiben, liegt YB zur Pause nicht mit 0:4 im Rückstand. Auch offensiv läuft nicht viel, erst mit der Einwechslung von Goldjunge Alvyn Sanches wirds etwas besser. Richtig zwingend aber sind die Berner nie. Seoane spricht hinterher von einer insgesamt enttäuschenden Leistung. Völlig zurecht.

Hinweis: Stefan Bukinac bis 68., Rayan Raveloson bis 68., Darian Males bis 68., Alan Virginius bis 80., Serigio Cordova bis 88. – Yan Valery ab 68., Alvyn Sanches ab 68., Chris Bedia ab 68., Armin Gigovic ab 80., Dominik Pech ab 88. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Nein, Lukas Daschner wurde nicht als Sechser verpflichtet. Zu stark ist der Edeltechniker in der Offenisve, zu wenig Erfahrung hatte der Ruhrpott-Zauberfuss auf dieser Position. Weil mit Behar Neziri aber das Mittelfeldhirn wegen eines Kreuzbandrisses fehlt, spielt Daschner auf der Sechs und fühlt sich dort in den letzten Wochen pudelwohl. Seine beiden Zuspiele, die zur 2:0-Führung führen, sind Extraklasse, schon im Cup gegen Basel wusste Daschner zu überzeugen. Der einzige Espe, der gegen YB etwas abfällt, ist Jozo Stanic. Nicht, weil er schlecht spielt, sondern weil er zur Pause rotgefährdet ausgewechselt werden muss. Sein Ersatz Colin Kleine-Bekel aber macht seinen Job. So wie fast alle St. Galler an diesem Abend.

Hinweis: Jozo Stanic bis 46., Alessandro Vogt bis 76., Hugo Vandermersch bis 90., Lukas Görtler bis 90., Aliou Baldé bis 90. – Colin Kleine-Bekel ab 46., Diego Besio ab 76., Joel Ruiz ab 90. (zu kurz für eine Bewertung), Nino Weibel ab 90. (zu kurz für eine Bewertung), Mihailo Stevanovic ab 90. (zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
