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Wer ist dein Super-League-Spieler der 10. Runde?

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Publiziert: vor 1 Minute
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Samuel Essende (YB) – Blick-Note 5.
Foto: Toto Marti
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Blick Sportdesk

Wer hat dich beim Super-League-Restart nach der Länderspielpause am meisten überzeugt? Folgende fünf Akteure haben wir als mögliche Spieler der Runde nominiert:

Liga-Topskorer Samuel Essende (28) ist beim YB-Sieg gegen die Grasshoppers der beste Berner. Mit seinem Tor zum 1:0 ebnet er den Bernern den Weg zum Sieg und beschäftigt die Hoppers-Defensive permanent – Blick-Note 5.

Marcel Monsberger (25) steht bei Vaduz' 3:0-Sieg gegen Basel dort, wo ein Mittelstürmer zu stehen hat, und erzielt seine Saisontore fünf und sechs. Von Blick gibts eine glatte 6.

Lugano-Mittelfeldspieler Daniel Dos Santos (25) steuert zum 4:0-Sieg gegen Luzern zwei Treffer bei und stellt die Innerschweizer Defensive mit seinen Schnittstellenpässen ein ums andere Mal vor grosse Probleme – auch für ihn gibts von Blick eine 6.

Fussball besteht nicht nur aus Toreschiessen, sondern auch aus Toreverhindern. Das macht St. Gallens Tom Gaal (25) beim 1:0-Sieg gegen Lausanne hervorragend. Für den Fels in der Brandung gibts Blick-Note 5.

Kevin Spadanuda (29) bringt den FCZ gegen Thun mit seinem 1:0 auf die Siegerstrasse. Auch an den Toren drei und vier ist er beteiligt – Blick-Note 5.

Doch wer hat sich deiner Meinung nach die Auszeichnung als Spieler der Runde am meisten verdient? Stimme jetzt ab.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
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FC Basel
FC Lugano
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FC Luzern
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FC Thun
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FC Vaduz
FC Zurich
Grasshopper Club Zurich
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BSC Young Boys
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Servette FC
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FC St. Gallen
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FC Sion
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FC Lausanne-Sport
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        FC Luzern
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        FC Vaduz
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        BSC Young Boys
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        FC Sion
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