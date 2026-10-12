Wer ist dein Spieler der 10. Super-League-Runde? Stimme jetzt ab!

Blick Sportdesk

Wer hat dich beim Super-League-Restart nach der Länderspielpause am meisten überzeugt? Folgende fünf Akteure haben wir als mögliche Spieler der Runde nominiert:

Liga-Topskorer Samuel Essende (28) ist beim YB-Sieg gegen die Grasshoppers der beste Berner. Mit seinem Tor zum 1:0 ebnet er den Bernern den Weg zum Sieg und beschäftigt die Hoppers-Defensive permanent – Blick-Note 5.

Marcel Monsberger (25) steht bei Vaduz' 3:0-Sieg gegen Basel dort, wo ein Mittelstürmer zu stehen hat, und erzielt seine Saisontore fünf und sechs. Von Blick gibts eine glatte 6.

Lugano-Mittelfeldspieler Daniel Dos Santos (25) steuert zum 4:0-Sieg gegen Luzern zwei Treffer bei und stellt die Innerschweizer Defensive mit seinen Schnittstellenpässen ein ums andere Mal vor grosse Probleme – auch für ihn gibts von Blick eine 6.

Fussball besteht nicht nur aus Toreschiessen, sondern auch aus Toreverhindern. Das macht St. Gallens Tom Gaal (25) beim 1:0-Sieg gegen Lausanne hervorragend. Für den Fels in der Brandung gibts Blick-Note 5.

Kevin Spadanuda (29) bringt den FCZ gegen Thun mit seinem 1:0 auf die Siegerstrasse. Auch an den Toren drei und vier ist er beteiligt – Blick-Note 5.

Doch wer hat sich deiner Meinung nach die Auszeichnung als Spieler der Runde am meisten verdient? Stimme jetzt ab.

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