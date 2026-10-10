Seinen ersten grossen Moment im FCZ-Dress hatte Kevin Spadanuda schon hinter sich: Anfang September traf der Flügelspieler beim 2:2 im Derby. Trotzdem ist der Ex-Luzerner seit seinem Sommer-Wechsel hinter den in ihn gesetzten Erwartungen geblieben. Beim 4:2-Heimsieg gegen den FC Thun liefert Spadanuda nun aber ein erstes Mal richtig ab. Tor zum Ausgleich, Vorlage zum 3:1, cleverer Pass vor dem 4:1. «Mein bestes Spiel für den FCZ», sagt er auch selbst. Dafür gibts die Blick-Note 5.
Die bekommen auch fünf seiner Mitspieler. Philipp Kény macht vorne immer wieder Bälle fest und erzielt das vierte Zürcher Tor. Vorbereitet von Doron Lichtenstein, dem zuvor sein erstes Profi-Tor gelungen ist. Ebenfalls eine 5 bekommen die beiden Innenverteidiger Lindrit Kamberi und Leandro Schödler, der seinen Ruf als grosse FCZ-Entdeckung dieser Saison weiter untermauert, sowie Bledian Krasniqi, der für das 2:1 sorgt.
Am Ende kommen alle elf bewerteten Zürcher auf eine genügende Note. Auch wenn es im Fall von Neil Volken am Ende knapp ist. Der Linksverteidiger lässt sich beim zweiten Gegentreffer etwas gar einfach vernaschen, liefert sonst aber eine solide Partie ab.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6