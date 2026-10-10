Seinen ersten grossen Moment im FCZ-Dress hatte Kevin Spadanuda schon hinter sich: Anfang September traf der Flügelspieler beim 2:2 im Derby. Trotzdem ist der Ex-Luzerner seit seinem Sommer-Wechsel hinter den in ihn gesetzten Erwartungen geblieben. Beim 4:2-Heimsieg gegen den FC Thun liefert Spadanuda nun aber ein erstes Mal richtig ab. Tor zum Ausgleich, Vorlage zum 3:1, cleverer Pass vor dem 4:1. «Mein bestes Spiel für den FCZ», sagt er auch selbst. Dafür gibts die Blick-Note 5.

Die bekommen auch fünf seiner Mitspieler. Philipp Kény macht vorne immer wieder Bälle fest und erzielt das vierte Zürcher Tor. Vorbereitet von Doron Lichtenstein, dem zuvor sein erstes Profi-Tor gelungen ist. Ebenfalls eine 5 bekommen die beiden Innenverteidiger Lindrit Kamberi und Leandro Schödler, der seinen Ruf als grosse FCZ-Entdeckung dieser Saison weiter untermauert, sowie Bledian Krasniqi, der für das 2:1 sorgt.

Am Ende kommen alle elf bewerteten Zürcher auf eine genügende Note. Auch wenn es im Fall von Neil Volken am Ende knapp ist. Der Linksverteidiger lässt sich beim zweiten Gegentreffer etwas gar einfach vernaschen, liefert sonst aber eine solide Partie ab.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran am FC Zürich Füge jetzt den FCZ deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.