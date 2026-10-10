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FCZ-Noten gegen Thun
Zürcher überzeugen – einer aber ist nur knapp genügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der FCZ-Spieler zum 4:2-Sieg gegen Thun.
Publiziert: 10.10.2026 um 21:00 Uhr
|
Aktualisiert: 22.09.2026 um 11:07 Uhr
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Doron Lichtenstein sorgt für das Tor-Highlight beim Sieg des FCZ gegen Thun.
Foto: Toto Marti
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Lucas WerderReporter Fussball

Seinen ersten grossen Moment im FCZ-Dress hatte Kevin Spadanuda schon hinter sich: Anfang September traf der Flügelspieler beim 2:2 im Derby. Trotzdem ist der Ex-Luzerner seit seinem Sommer-Wechsel hinter den in ihn gesetzten Erwartungen geblieben. Beim 4:2-Heimsieg gegen den FC Thun liefert Spadanuda nun aber ein erstes Mal richtig ab. Tor zum Ausgleich, Vorlage zum 3:1, cleverer Pass vor dem 4:1. «Mein bestes Spiel für den FCZ», sagt er auch selbst. Dafür gibts die Blick-Note 5.

Die bekommen auch fünf seiner Mitspieler. Philipp Kény macht vorne immer wieder Bälle fest und erzielt das vierte Zürcher Tor. Vorbereitet von Doron Lichtenstein, dem zuvor sein erstes Profi-Tor gelungen ist. Ebenfalls eine 5 bekommen die beiden Innenverteidiger Lindrit Kamberi und Leandro Schödler, der seinen Ruf als grosse FCZ-Entdeckung dieser Saison weiter untermauert, sowie Bledian Krasniqi, der für das 2:1 sorgt.

Am Ende kommen alle elf bewerteten Zürcher auf eine genügende Note. Auch wenn es im Fall von Neil Volken am Ende knapp ist. Der Linksverteidiger lässt sich beim zweiten Gegentreffer etwas gar einfach vernaschen, liefert sonst aber eine solide Partie ab.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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10
24
28
2
BSC Young Boys
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10
15
22
3
FC Sion
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10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
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10
-3
13
8
FC Luzern
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10
-5
12
9
FC Thun
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10
-10
10
10
FC Vaduz
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10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
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