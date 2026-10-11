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Vaduz-Noten gegen den FCB
Liechtensteiner brillieren – zwei holen sich die Bestnote ab

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 3:0-Siegs von Vaduz gegen Basel.
Publiziert: vor 42 Minuten
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Slavisa Jokanovic steht im Anzug an der Seitenlinie – sein Pflichtspiel-Debüt misslingt allerdings völlig.
Foto: keystone-sda.ch
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Lucas WerderReporter Fussball

«Viele waren es nicht», sagt Marcel Monsberger, als Blick von ihm wissen will, wie viele Pässe er gegen den FCB gespielt habe. Die Antwort: Sechs, vier davon kommen an. Auch für einen Mittelstürmer ein bescheidener Wert, der im Fall von Monsberger aber völlig irrelevant ist. Denn der Österreicher schenkt den Baslern schon in der ersten Halbzeit einen Doppelpack ein. Vor allem sein wuchtiger Kopfball zum 2:0 ist grosse Klasse. Blick packt dafür sogar die Note 6 aus.

Die bekommt auch Lutfi Dalipi, dem ein Tor und eine Vorlage gelingt. Die YB-Leihgabe steht damit nach zehn Spielen bei vier Toren und neun (!) Vorlagen. Fünf weitere Liechtensteiner holen sich eine 5 ab. Darunter Abwehrchef Simani, der mit seinen Kollegen die Basler Offensive komplett abmeldet. Oder auch Dominik Schwizer, der in der Startphase zweimal das Offside aufhebt, sich dann aber steigert und das 2:0 vorbereitet.

Juan Cabrera, einer der auffälligsten Vaduzer, muss sich mit der Note 4 begnügen. Schliesslich lässt der Uruguayer mehrere gute Gelegenheiten zum Führungstreffer liegen. Von einer ungenügenden Note ist er aber genau wie alle seine Teamkollegen weit entfernt.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
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10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
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10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
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10
-9
6
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