«Viele waren es nicht», sagt Marcel Monsberger, als Blick von ihm wissen will, wie viele Pässe er gegen den FCB gespielt habe. Die Antwort: Sechs, vier davon kommen an. Auch für einen Mittelstürmer ein bescheidener Wert, der im Fall von Monsberger aber völlig irrelevant ist. Denn der Österreicher schenkt den Baslern schon in der ersten Halbzeit einen Doppelpack ein. Vor allem sein wuchtiger Kopfball zum 2:0 ist grosse Klasse. Blick packt dafür sogar die Note 6 aus.

Die bekommt auch Lutfi Dalipi, dem ein Tor und eine Vorlage gelingt. Die YB-Leihgabe steht damit nach zehn Spielen bei vier Toren und neun (!) Vorlagen. Fünf weitere Liechtensteiner holen sich eine 5 ab. Darunter Abwehrchef Simani, der mit seinen Kollegen die Basler Offensive komplett abmeldet. Oder auch Dominik Schwizer, der in der Startphase zweimal das Offside aufhebt, sich dann aber steigert und das 2:0 vorbereitet.

Juan Cabrera, einer der auffälligsten Vaduzer, muss sich mit der Note 4 begnügen. Schliesslich lässt der Uruguayer mehrere gute Gelegenheiten zum Führungstreffer liegen. Von einer ungenügenden Note ist er aber genau wie alle seine Teamkollegen weit entfernt.

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