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FCSG-Noten gegen Lausanne
Genügende Leistungen – zwei Verteidiger stechen heraus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 1:0-Heimsieg von St. Gallen gegen Lausanne.
Publiziert: vor 23 Minuten
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1/6
St. Gallen feiert nach der Länderspielpause einen 1:0-Heimsieg gegen Lausanne-Sport.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Florian RazReporter Fussball

Nach dem Spiel hat Lawrence Ati Zigi beste Laune. Das liegt auch daran, dass er während der 95 Minuten gegen Lausanne zweimal Glück hat, als er jeweils unter einer Waadtländer Flanke hindurchsegelt. Einmal rettet ihn der starke Kollege Jozo Stanic mit einem Kopfball auf der Torlinie. Einmal zeigt sich Schiedsrichter Hüseyin Sanli gnädig, als er dem St. Galler Goalie einen Freistoss schenkt.

Der Rest der Ostschweizer Abwehr ist dafür bockstark. Tom Gaal hat sieben Ligaspiele verletzt verpasst – und tritt auf, als sei er nie weg gewesen. Der Innenverteidiger gewinnt nicht nur alle Zweikämpfe, er leitet auch noch den Angriff ein, der im entscheidenden Penaltypfiff mündet. Stanic ist in der Luft eine Wucht. Und Mostafa Heydari ist bei seinem Debüt zu Beginn zwar etwas aufgeregt. Aber dann bleibt der 19-jährige Verteidiger bis zu seiner Auswechslung (Kopfverletzung) fehlerlos.

Weil auch der Rest des Teams die Abwehrarbeit als erste Aufgabe sieht, bleibt das Spiel über weite Strecken unspektakulär. Captain Lukas Görtler ist nach Verletzung zurück und hat einen schwierigen Beginn mit ungewohnten Ballverlusten. Er fängt sich aber – und verwandelt den Elfmeter, den Lukas Daschner clever herausholt. Daschner hat nach dem Spiel ausserdem die exklusive Meinung, dass sein Team eigentlich immer zu 100 Prozent alles im Griff gehabt habe. Stimmt zwar nur bedingt, zeugt aber von seiner Ruhe und von seinem Selbstvertrauen.

Im Sturm haben Aliou Baldé und Andrin Hunziker einen schweren Stand. Wobei Hunziker beim Penalty den Pass auf Daschner spielt. Und Baldé zumindest im Ansatz für so etwas wie Aufregung im Lausanner Strafraum.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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10
24
28
2
BSC Young Boys
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10
15
22
3
FC Sion
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10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
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10
-4
14
6
Servette FC
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10
1
13
7
FC Basel
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10
-3
13
8
FC Luzern
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10
-5
12
9
FC Thun
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10
-10
10
10
FC Vaduz
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10
0
9
11
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10
-13
8
12
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10
-9
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