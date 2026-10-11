Die zwei YB-Torschützen werden mit der Blick-Note 5 belohnt. Gerade Samuel Essende erwischt einen starken Tag. Er beschäftigt die GC-Defensive permanent, zwischen ihm und seinem zweiten Treffer des Tages liegt nur der Pfosten. Auch Herba Guirassy kann überzeugen. Der 20-Jährige kommt nach 30 Minuten für den angeschlagenen Virginius rein und wirbelt danach in der Offensive. Mit seinem Abschluss steht er am Ursprung des zweiten YB-Tores.
Die YB-Defensive zeigt sich in Zürich für einmal äusserst sattelfest. Dabei hilft aber auch GC mit, die Offensive der Hoppers bleibt äusserst blass. Für den Abwehrverbund der Berner gibts eine kollektive 4, einzig Isaac Schmidt erhält für seinen sehenswerten Assist vor dem 1:0 eine 5.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6