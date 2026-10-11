Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die YB-Noten zum 2:0 gegen GC.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die zwei YB-Torschützen werden mit der Blick-Note 5 belohnt. Gerade Samuel Essende erwischt einen starken Tag. Er beschäftigt die GC-Defensive permanent, zwischen ihm und seinem zweiten Treffer des Tages liegt nur der Pfosten. Auch Herba Guirassy kann überzeugen. Der 20-Jährige kommt nach 30 Minuten für den angeschlagenen Virginius rein und wirbelt danach in der Offensive. Mit seinem Abschluss steht er am Ursprung des zweiten YB-Tores.