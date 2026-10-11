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YB-Noten gegen GC
Endlich ein gutes Zeugnis für die Berner Abwehr

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die YB-Noten zum 2:0 gegen GC.
Publiziert: 19:30 Uhr
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Björn LindroosRedaktor Sport
1/10
YB schlägt GC nach starker zweiter Halbzeit.
Foto: Toto Marti

Die zwei YB-Torschützen werden mit der Blick-Note 5 belohnt. Gerade Samuel Essende erwischt einen starken Tag. Er beschäftigt die GC-Defensive permanent, zwischen ihm und seinem zweiten Treffer des Tages liegt nur der Pfosten. Auch Herba Guirassy kann überzeugen. Der 20-Jährige kommt nach 30 Minuten für den angeschlagenen Virginius rein und wirbelt danach in der Offensive. Mit seinem Abschluss steht er am Ursprung des zweiten YB-Tores.

Die YB-Defensive zeigt sich in Zürich für einmal äusserst sattelfest. Dabei hilft aber auch GC mit, die Offensive der Hoppers bleibt äusserst blass. Für den Abwehrverbund der Berner gibts eine kollektive 4, einzig Isaac Schmidt erhält für seinen sehenswerten Assist vor dem 1:0 eine 5.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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10
24
28
2
BSC Young Boys
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10
15
22
3
FC Sion
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10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
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10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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