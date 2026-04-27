Servette triumphiert mit 5:3 gegen Winterthur im Stade de Genève. Trotz starker Offensive und Nishan Burkarts Doppelpack bleibt die FCW-Abwehr ein Problem: 91 Gegentore sind Negativrekord. Der Abstieg rückt immer näher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Servette besiegt Winterthur 5:3 im Stade de Genève

Winterthur kassiert 91. Gegentreffer – schlechteste Abwehr der Uefa-Top-20-Ligen

FCW mit acht Punkten Rückstand auf GC bei vier verbleibenden Spielen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andri Bäggli Redaktion Sport

Nach 30 Minuten ist das Spiel im Stade de Genève eigentlich schon entschieden: Servette führt komfortabel gegen Winterthur mit 3:0, das nächste FCW-Debakel scheint vorprogrammiert. Scheint, weil sich die Zürcher auch ohne den gesperrten Trainer Patrick Rahmen noch mal aufraffen und noch vor der Pause, dank eines Doppelpacks von Nishan Burkart, wieder zurück ins Spiel finden.

Auch ein erneuter Gegentreffer nach dem Seitenwechsel wirft die Winterthurer nicht aus der Bahn, direkt nach Wiederanpfiff verkürzt Alexander Jankewitz. Danach fehlt ihnen aber die Luft, um die Wende zu schaffen. Der 18-jährige Thomas Lopes macht mit dem fünften Genfer Treffer den Deckel drauf.

Löchrige Defensive

Nach der wilden Partie ist die Enttäuschung beim FCW riesig. Doppeltorschütze Burkart sagt zu Blue: «Wir haben Dinge besser gemacht als auch schon. Wir schiessen drei Tore, kassieren aber auch fünf.»

Damit trifft Burkart den Nagel auf den Kopf. Winterthur zeigt gegen Servette offensiv die pure Effizienz, erzielt mit vier Torschüssen drei Tore. Erwartbar wäre gemäss Statistik nicht mal ein Treffer gewesen. Doch die Defensive ist lottrig. 91 Gegentreffer musste Goalie Stefanos Kapino hinnehmen – ein Negativrekord. Keine andere Mannschaft aus der Top-20-Liga des Uefa-Rankings kassierte so viele Gegentreffer wie die Winterthurer.

GC sagt Danke

Mit der neuerlichen Pleite wird die Luft für den FCW immer dünner. Acht Punkte Rückstand auf GC bei vier verbleibenden Spielen lässt die Situation immer aussichtsloser erscheinen. Die Grasshoppers werden derweil einmal tief durchatmen, dass ihre Niederlage gegen Luzern keine grossen Auswirkungen hat.

Trotzdem gibt FCW-Flügel Fabian Rohner im Interview mit Blue noch nicht auf: «Rein rechnerisch ist es noch machbar. Es sind noch zwölf Punkte zu holen, und solange es möglich ist, glauben wir daran.»

Für Winterthur heisst es jetzt: Verlieren verboten, wenn es mit der Barrage noch etwas werden soll. Ansonsten verabschiedet sich der FCW schon sehr bald aus der Super League. Frühestens am kommenden Sonntag, sollte GC da gegen Servette mehr Punkte holen als Winti am Abend zuvor gegen den FCZ.

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