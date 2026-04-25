Winterthur ist die Schiessbude Europas

Winterthur rennt die Zeit davon, um GC auf dem Barrageplatz noch einzuholen. Dafür braucht es ohne den gesperrten Patrick Rahmen gegen Servette ein letztes Aufbäumen. Das ist das FCW-Inside.

Die News der Woche

Nicht nur die Sorgenfalten werden tiefer, sondern auch der Bart des Winterthur-Trainers Patrick Rahmen wird länger. Der 57-Jährige versichert aber auf den Kanälen des FCW vor dem ersten Spiel in der Relegation-Round gegen Servette: «Es geht zwar um alles, aber der Bart hat keinen Einfluss. Vor dem Wochenende werde ich mich noch rasieren. Es ist kein Playoff-Bart.» An der Seitenlinie wird er aber in Genf nicht stehen. Beim Spiel gegen GC hat sich Rahmen eine Sperre eingehandelt. Im Stadion wird er aber trotzdem anwesend sein.

Die grosse Frage

Kann sich Winterthur ein letztes Mal aufraffen und nochmals alles gegen den Abstieg aufbringen? Noch ist nicht aller Tage Abend, aber die Hypothek mit acht Punkten Rückstand auf GC ist enorm. Sollte gegen Servette eine Niederlage resultieren, muss der FCW die letzten vier Partien gewinnen und darauf hoffen, dass GC keine Punkte mehr holt. Immerhin können sie im Direktduell am 9. Mai dafür selbst gleich sorgen.

Gesagt ist gesagt

«Wir wollen alles auf den Platz bringen und, solange es möglich ist, dafür kämpfen. Noch sind 15 Punkte zu vergeben», so Rahmen zur Lage des FCW.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Arnold, Mühl, Lüthi; Rohner, Jankewitz, Zuffi, Dansoko; Golliard; Burkart, Hunziker.

Wer fehlt?

Basil Stillhart, Mirlind Kryeziu (beide verletzt). Patrick Rahmen (gesperrt).

Neben dem Platz

Auch wenn es sportlich nicht läuft, gibt es immerhin sonst positive Nachrichten. Das Winterthurer Stadtparlament hat dem Ausbau der Schützenwiese zugestimmt und einen 35-Millionen-Kredit gewährt. Damit sollen neu 9900 Fans dort Platz finden. Auch hat Winterthur die neue Lizenz in erster Instanz erhalten – ebenfalls ein gutes Zeichen für die Zukunft.

Hast du gewusst, dass...

... Winterthur am meisten Gegentore aller Top-20-Ligen des Uefa-Rankings erhalten hat? 86-mal musste Goalie Stefanos Kapino hinter sich greifen. Zudem ist Winterthur auch das erste Team in der Super League, das nach 33 Spielen noch ohne weisse Weste ist.

Aufgepasst auf

Junior Kadile. Der Servette-Winterneuzugang hat bereits zehn Torbeteiligungen gesammelt. Im Schnitt braucht er dafür 65 Minuten – Bestwert unter allen Spielern mit mindestens 270 Einsatzminuten.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:

Kapino 3,9 Kasami 3,9 Zuffi 3,9

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Das Schiri-Gespann für die Affiche in Genf wurde noch nicht festgelegt.

Der Gegner

Servette möchte die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden und immerhin den siebten Tabellenplatz erreichen. Zudem überlegt sich Jérémy Frick bereits, was er nach der Karriere machen könnte. Hier geht es zum Inside.

Die Spiele am Wochenende

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., GC – Luzern, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Basel – Sion, 14 Uhr

So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr