Winterthur ist die Schiessbude Europas

Die News der Woche
Nicht nur die Sorgenfalten werden tiefer, sondern auch der Bart des Winterthur-Trainers Patrick Rahmen wird länger. Der 57-Jährige versichert aber auf den Kanälen des FCW vor dem ersten Spiel in der Relegation-Round gegen Servette: «Es geht zwar um alles, aber der Bart hat keinen Einfluss. Vor dem Wochenende werde ich mich noch rasieren. Es ist kein Playoff-Bart.» An der Seitenlinie wird er aber in Genf nicht stehen. Beim Spiel gegen GC hat sich Rahmen eine Sperre eingehandelt. Im Stadion wird er aber trotzdem anwesend sein.
Die grosse Frage
Kann sich Winterthur ein letztes Mal aufraffen und nochmals alles gegen den Abstieg aufbringen? Noch ist nicht aller Tage Abend, aber die Hypothek mit acht Punkten Rückstand auf GC ist enorm. Sollte gegen Servette eine Niederlage resultieren, muss der FCW die letzten vier Partien gewinnen und darauf hoffen, dass GC keine Punkte mehr holt. Immerhin können sie im Direktduell am 9. Mai dafür selbst gleich sorgen.
Gesagt ist gesagt
«Wir wollen alles auf den Platz bringen und, solange es möglich ist, dafür kämpfen. Noch sind 15 Punkte zu vergeben», so Rahmen zur Lage des FCW.
Mögliche Aufstellung
Kapino; Arnold, Mühl, Lüthi; Rohner, Jankewitz, Zuffi, Dansoko; Golliard; Burkart, Hunziker.
Wer fehlt?
Basil Stillhart, Mirlind Kryeziu (beide verletzt). Patrick Rahmen (gesperrt).
Neben dem Platz
Auch wenn es sportlich nicht läuft, gibt es immerhin sonst positive Nachrichten. Das Winterthurer Stadtparlament hat dem Ausbau der Schützenwiese zugestimmt und einen 35-Millionen-Kredit gewährt. Damit sollen neu 9900 Fans dort Platz finden. Auch hat Winterthur die neue Lizenz in erster Instanz erhalten – ebenfalls ein gutes Zeichen für die Zukunft.
Hast du gewusst, dass...
... Winterthur am meisten Gegentore aller Top-20-Ligen des Uefa-Rankings erhalten hat? 86-mal musste Goalie Stefanos Kapino hinter sich greifen. Zudem ist Winterthur auch das erste Team in der Super League, das nach 33 Spielen noch ohne weisse Weste ist.
Aufgepasst auf
Junior Kadile. Der Servette-Winterneuzugang hat bereits zehn Torbeteiligungen gesammelt. Im Schnitt braucht er dafür 65 Minuten – Bestwert unter allen Spielern mit mindestens 270 Einsatzminuten.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:
- Kapino 3,9
- Kasami 3,9
- Zuffi 3,9
Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.
Der Schiedsrichter
Das Schiri-Gespann für die Affiche in Genf wurde noch nicht festgelegt.
Der Gegner
Servette möchte die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden und immerhin den siebten Tabellenplatz erreichen. Zudem überlegt sich Jérémy Frick bereits, was er nach der Karriere machen könnte. Hier geht es zum Inside.
Die Spiele am Wochenende
Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr
Sa., GC – Luzern, 18 Uhr
Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr
So., Basel – Sion, 14 Uhr
So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr
So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19