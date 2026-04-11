Tobias Wedermann Fussballchef

Das war nix – und das in einem überlebenswichtigen Spiel gegen einen Gegner, der die letzten fünf Spiele allesamt verloren hat. Weniger Biss, weniger Intensität, weniger Leidenschaft, weniger Cleverness und eine miserable Passqualität. Hinzu kommt eine inexistente Offensive, die gar nichts auf die Reihe kriegt und eine Defensive, die Selbstvertrauen und Stabilität aus den letzten Wochen vermissen lässt.

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Hinweis: Burkart bis 56., Jankewitz bis 56., Golliard bis 75., Arnold bis 75., Rohner bis 84. Minute.

Kasami ab 56., Schneider ab 56. Minute. Buess ab 75., Maluvunu ab 75., Sider ab 84. Minute (alle drei zu kurz für eine Bewertung)

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Die erfahrenen Spieler müssen es richten und das tun sie. Captain Amir Abrashi hat von der ersten Minute an einen spürbaren Effekt im Mittelfeld – und das bei seinem ersten Startelfeinsatz seit Juli (!). Gleiches gilt für Allan Arigoni: Aussortiert im Herbst, letzter Startelfeinsatz im Oktober. Gegen Winterthur spielt er, als hätte er die ganze Saison nichts anderes gemacht. Und dann ist da natürlich die Offensive mit Kämpfer Michael Frey und Künstler Jonathan Asp Jensen. Die 20-jährige Bayern-Leihgabe macht einmal mehr den Unterschied für GC und ist nach einer längeren Kreativpause zum bestmöglichsten Zeitpunkt zurück als personifizierte Hoppers-Lebensversicherung.

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Hinweis: Krasniqi bis 64., Abrashi bis 64., Stroscio bis 68. Minute.

Clemente ab 64. bis 79., Mikulic ab 64., Ullmann ab 68., Imourane ab 79. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.





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