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Noten zur Pleite gegen GC
Vier Winterthurer fallen komplett ab

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Winti-Noten zum 0:2 gegen GC.
Publiziert: 21:44 Uhr
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1/10
Jonathan Asp Jensen bejubelt sein frühes Tor im Abstiegskracher.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Tobias WedermannFussballchef

Das war nix – und das in einem überlebenswichtigen Spiel gegen einen Gegner, der die letzten fünf Spiele allesamt verloren hat. Weniger Biss, weniger Intensität, weniger Leidenschaft, weniger Cleverness und eine miserable Passqualität. Hinzu kommt eine inexistente Offensive, die gar nichts auf die Reihe kriegt und eine Defensive, die Selbstvertrauen und Stabilität aus den letzten Wochen vermissen lässt.

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Hinweis: Burkart bis 56., Jankewitz bis 56., Golliard bis 75., Arnold bis 75., Rohner bis 84. Minute.

Kasami ab 56., Schneider ab 56. Minute. Buess ab 75., Maluvunu ab 75., Sider ab 84. Minute (alle drei zu kurz für eine Bewertung)

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Die erfahrenen Spieler müssen es richten und das tun sie. Captain Amir Abrashi hat von der ersten Minute an einen spürbaren Effekt im Mittelfeld – und das bei seinem ersten Startelfeinsatz seit Juli (!). Gleiches gilt für Allan Arigoni: Aussortiert im Herbst, letzter Startelfeinsatz im Oktober. Gegen Winterthur spielt er, als hätte er die ganze Saison nichts anderes gemacht. Und dann ist da natürlich die Offensive mit Kämpfer Michael Frey und Künstler Jonathan Asp Jensen. Die 20-jährige Bayern-Leihgabe macht einmal mehr den Unterschied für GC und ist nach einer längeren Kreativpause zum bestmöglichsten Zeitpunkt zurück als personifizierte Hoppers-Lebensversicherung.

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Hinweis: Krasniqi bis 64., Abrashi bis 64., Stroscio bis 68. Minute.

Clemente ab 64. bis 79., Mikulic ab 64., Ullmann ab 68., Imourane ab 79. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
12
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Super League
Super League
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