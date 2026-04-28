FCB-Boss David Degen im Baby-Glück

Darum gehts
- David Degen, 43, erstmals Vater geworden, trotz schwieriger FC-Basel-Phase
- Partnerin Vivien Wulf, 32, bekannt aus «Sturm der Liebe»
- Degen sprach 2024 über Kinderwunsch: Jetzt mit 43 erfüllt
Trotz der sportlich schwierigen Phase seines FC Basel hat David Degen (43) derzeit Grund zur Freude. Gemäss Blick-Infos ist der Basler Verwaltungsratspräsident an diesem Wochenende das erste Mal Vater geworden.
Degen ist seit vergangenem Jahr mit der deutschen Schauspielerin Vivien Wulf (32) liiert. Im Juli machte der Ex-Fussballer die Beziehung mit einem Instagram-Post öffentlich, nachdem die beiden bereits turtelnd an der Basler Meisterfeier gesichtet worden waren. Von der Schwangerschaft des Paars war bislang nichts bekannt gewesen.
Wulf gelang in den vergangenen Jahren durch verschiedene deutsche Produktionen wie «Alarm für Cobra 11», «Das Traumschiff», «Rosamunde Pilcher» oder «Der Alte» zu Bekanntschaft. Zuletzt Teil der ARD-Serie «Sturm der Liebe». Aufgrund anderer Projekte stieg die Schauspielerin im vergangenen November nach nur ein paar Monaten wieder aus der Serie aus. So zumindest lautete die Erklärung ihres Managements. Denkbar, dass Wulfs Schwangerschaft ebenfalls eine Rolle gespielt haben könnte.
In einem Interview mit «CH Media» hatte Degen im Dezember 2024 verraten: «Ich möchte unbedingt Kinder. Und ich weiss, dass es bald einmal passieren muss – sonst bin ich zu alt.» Eineinhalb Jahre später hat sich sein Wunsch nun erfüllt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
34
25
63
3
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
34
4
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
34
4
43
2
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
4
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
34
-53
19