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Mit Schauspielerin Vivien Wulf
FCB-Boss David Degen im Baby-Glück

FCB-Verwaltungsratspräsident David Degen (43) und Schauspielerin Vivien Wulf (32) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die Schwangerschaft hatte das Paar geheim gehalten.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Aktualisiert: vor 13 Minuten
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David Degen und Vivien Wulf sind seit letztem Jahr ein Paar.
Foto: Instagram/David_Degen

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • David Degen, 43, erstmals Vater geworden, trotz schwieriger FC-Basel-Phase
  • Partnerin Vivien Wulf, 32, bekannt aus «Sturm der Liebe»
  • Degen sprach 2024 über Kinderwunsch: Jetzt mit 43 erfüllt
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Lucas WerderReporter Fussball

Trotz der sportlich schwierigen Phase seines FC Basel hat David Degen (43) derzeit Grund zur Freude. Gemäss Blick-Infos ist der Basler Verwaltungsratspräsident an diesem Wochenende das erste Mal Vater geworden.

Degen ist seit vergangenem Jahr mit der deutschen Schauspielerin Vivien Wulf (32) liiert. Im Juli machte der Ex-Fussballer die Beziehung mit einem Instagram-Post öffentlich, nachdem die beiden bereits turtelnd an der Basler Meisterfeier gesichtet worden waren. Von der Schwangerschaft des Paars war bislang nichts bekannt gewesen.

Wulf gelang in den vergangenen Jahren durch verschiedene deutsche Produktionen wie «Alarm für Cobra 11», «Das Traumschiff», «Rosamunde Pilcher» oder «Der Alte» zu Bekanntschaft. Zuletzt Teil der ARD-Serie «Sturm der Liebe». Aufgrund anderer Projekte stieg die Schauspielerin im vergangenen November nach nur ein paar Monaten wieder aus der Serie aus. So zumindest lautete die Erklärung ihres Managements. Denkbar, dass Wulfs Schwangerschaft ebenfalls eine Rolle gespielt haben könnte.

In einem Interview mit «CH Media» hatte Degen im Dezember 2024 verraten: «Ich möchte unbedingt Kinder. Und ich weiss, dass es bald einmal passieren muss – sonst bin ich zu alt.» Eineinhalb Jahre später hat sich sein Wunsch nun erfüllt.

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
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34
25
63
3
FC Lugano
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34
13
60
4
FC Sion
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
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34
4
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
34
4
43
2
Servette FC
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
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34
-7
42
4
FC Zürich
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34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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-26
27
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