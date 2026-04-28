FCB-Boss David Degen im Baby-Glück

FCB-Verwaltungsratspräsident David Degen (43) und Schauspielerin Vivien Wulf (32) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die Schwangerschaft hatte das Paar geheim gehalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Degen, 43, erstmals Vater geworden, trotz schwieriger FC-Basel-Phase

Partnerin Vivien Wulf, 32, bekannt aus «Sturm der Liebe»

Degen sprach 2024 über Kinderwunsch: Jetzt mit 43 erfüllt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Trotz der sportlich schwierigen Phase seines FC Basel hat David Degen (43) derzeit Grund zur Freude. Gemäss Blick-Infos ist der Basler Verwaltungsratspräsident an diesem Wochenende das erste Mal Vater geworden.

Degen ist seit vergangenem Jahr mit der deutschen Schauspielerin Vivien Wulf (32) liiert. Im Juli machte der Ex-Fussballer die Beziehung mit einem Instagram-Post öffentlich, nachdem die beiden bereits turtelnd an der Basler Meisterfeier gesichtet worden waren. Von der Schwangerschaft des Paars war bislang nichts bekannt gewesen.

Wulf gelang in den vergangenen Jahren durch verschiedene deutsche Produktionen wie «Alarm für Cobra 11», «Das Traumschiff», «Rosamunde Pilcher» oder «Der Alte» zu Bekanntschaft. Zuletzt Teil der ARD-Serie «Sturm der Liebe». Aufgrund anderer Projekte stieg die Schauspielerin im vergangenen November nach nur ein paar Monaten wieder aus der Serie aus. So zumindest lautete die Erklärung ihres Managements. Denkbar, dass Wulfs Schwangerschaft ebenfalls eine Rolle gespielt haben könnte.

In einem Interview mit «CH Media» hatte Degen im Dezember 2024 verraten: «Ich möchte unbedingt Kinder. Und ich weiss, dass es bald einmal passieren muss – sonst bin ich zu alt.» Eineinhalb Jahre später hat sich sein Wunsch nun erfüllt.