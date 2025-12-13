Servette-Verteidiger packt direkt nach Lugano-Spiel Koffer

Darum gehts
- Frick-Out bei Servette – warum es besonders weh tut
- Gourvennec-Analyse: «Spielerisch beim Sieg nicht überzeugend»
- Dylan Bronn: Auf ihn wartet der Abflug an ein grosses Turnier
Der Schock! Goalie Jérémy Frick (32) wurde im Letzigrund gegen GC bei einem scheinbar harmlosen Klärungsversuch getroffen und wird nun drei Monate lang ausfallen. Ein weiterer harter Schlag für Servette, da der Genfer Kapitän in den Augen von Jocelyn Gourvennec wieder zur Nummer 1 im Tor geworden ist. Damit kehrt Joël Mall nun automatisch auf das Feld zurück. Die Konkurrenz zwischen den beiden ist zwar weiterhin höflich, aber dennoch nicht einfach und nicht klar zu durchschauen. Es bleibt das grösste Kuckucksei, das René Weiler seinen Nachfolgern in Genf hinterlassen hat.
Hat Servette endlich Stabilität in seiner Abwehr gefunden? Steve Rouiller hat sich nach durchzogenem Saisonstart gesteigert und seine Fortschritte mit dem Siegtreffer beim GC (1:0) gekrönt. «Wenn ich hinten solide bin, kann ich vorne entscheidend sein», freute sich der Innenverteidiger, der nun zusammen mit Dylan Bronn ein starkes Duo bildet. Das Problem: Der Tunesier wird sehr bald nach Marokko fliegen, um dort am Afrika-Cup teilzunehmen. Er wird noch in Lugano dabei sein und direkt nach dem Spiel nach Nordafrika fliegen, teilt Servette mit. Er wird also das letzte Spiel in einer Woche in Basel verpassen.
«Wir haben bei GC knapp gewonnen, dieser Erfolg ist darauf zurückzuführen, dass wir in der Verteidigung keine Fehler gemacht haben. Aber spielerisch war das nicht überzeugend. Wir möchten gerne mit einer guten Leistung gewinnen, was uns in dieser Saison zu selten gelungen ist.» – Die Analyse von Jocelyn Gourvennec scheint richtig. Jetzt gilt es, diesen «Sieg mit Stil» zu erzielen. Diese Woche in Lugano oder nächste Woche in Basel? Es gibt einfachere Orte, um zu gewinnen, aber gerade deshalb ist dies eine gute Gelegenheit, einen Coup zu landen.
Mall; Mazikou, Rouiller, Bronn, Njoh; Stevanovic, Cognat, Fomba, Ishuayed; Ayé, Guillemenot.
Antunes, Frick, Severin, Srdanovic, Varela (alle verletzt).
Servette bindet (endlich!) seine Talente. Der vielversprechende Flügelspieler Mardochée Miguel, geboren 2007, hat bis 2028 bei Servette unterschrieben. Der Genfer, ein reines Produkt der granatroten Ausbildung, gab vor zwei Wochen sein Debüt bei Servette gegen YB. Wird er die lange Abwesenheit von Keyan Varela nutzen, um sich immer mehr Richtung Startelf zu spielen?
... nur Winterthur mehr Gegentore kassiert hat als Servette mit seinen 31? Das ist überraschend, da die Genfer den tiefsten Expected-Goals-Wert gegen sich aufweisen – und diesen meilenweit übertreffen. Heisst übersetzt: Statistisch lassen die Genfer zu einfach Tore rein.
... die Weitschüsse der Tessiner. Lugano hat in dieser Saison bereits sieben Tore von ausserhalb des Strafraums geschossen. Bestwert in der Liga.
Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:
1. Ishuayed 4,5
2. Douline 4,4
3. Srdanovic 4,3
Urs Schnyder.
Nach verpatztem Saisonstart und sehr starkem Herbst ist Lugano wieder unter Zugzwang. In den letzten drei Spielen gab es zwei Remis und eine Niederlage. Wie stehts um die Tessiner? Hier erscheint das Lugano-Inside.
Sa., Sion – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., YB – Luzern, 14 Uhr
So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr
So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9