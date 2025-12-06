Sven Schoch Reporter Sport

Sie hätten sehr gut verteidigt und wenig zugelassen. Jocelyn Gourvennecs Einschätzung ist beizupflichten. Knapp eine Woche nach dem wilden 4:4 gegen YB hat der Coach in nur leicht umgestellter Formation primär auf die Ball- und Spielkontrolle geachtet. Dank des überragenden Antreibers Timothé Cognat gelingt es den Westschweizern vor allem in der guten ersten halben Stunde, GC zu dominieren und vor unlösbare Probleme zu stellen. Das vorzügliche Mittelfeld um Cognat und die beiden Stabilisatoren Lamine Fomba sowie Altmeister Miroslav Stevanovic zeigen, was mit Qualität und Erfahrung auf gehobenem Niveau auszurichten ist. Lange unaufgeregt, am Ende sogar etwas zu minimalistisch spielen die Grenats im unteren Tableau wichtige drei Punkte ein.

Hinweis: Frick bis 59., Guillemenot bis 76., Morandi bis 82., Ayé bis 83. Minute.

Mall ab 59. Minute. Douline ab 76., Sanchez ab 82., Mraz ab 82. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Ausser Keeper Hammel und Abwehrchef Diaby könnt ihr alle gehen. So in etwa würde es wohl der verärgerte Teil der 2958 Zuschauer formulieren. Die Leistung passt zur erbärmlichen Kulisse: fürchterlich! GC-Coach Gerald Scheiblehner taxiert den Auftritt im Übrigen mit der nahezu identischen Wortwahl. Unerklärlich sei die Performance gewesen und: «Zu wenig von der Körpersprache, von der Energie.» Der Trainer hat sich ein Trio ausgeguckt, um ein Zeichen zu setzen. Für Meyer, Marques und Stürmer Muci ist nach 38 Minuten Dienstschluss. Mit der Note 3 passen sie perfekt zum Schnitt der übrigen Verlierer. Scheiblehner hat rigoros eingegriffen. «Aber persönlich gemeint war es nicht. Es hatte nichts zu tun mit der Leistung dieser Spieler.» Stimmt nur halbwegs: Sie waren genauso schwach wie ihre Kollegen. Der vereinseigene Samichlaus verteilte auf der leeren Tribüne Nüsse und Schokolade. Auf den Gang in die Garderobe hat er dem Vernehmen nach verzichtet, aber ausserhalb des Stadions gut hörbar über das Team geflucht.

Hinweis: Marques bis 38., Meyer bis 38., Muci bis 38., Ullmann bis 86. Minute.

Krasniqi ab 38., Hassane ab 38., Clemente ab 38. Minute. Giandomenico ab 86. Minute (zu kurz für eine Bewertung).

