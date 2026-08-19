Während Lamine Yamal und Pau Cubarsi längst die grossen Bühnen beherrschen, lauert dahinter bereits die nächste Generation. Hier sind sechs Rohdiamanten, die kurz vor dem ganz grossen Durchbruch stehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sechs junge Fussballtalente vor dem grossem Karrieresprung in der Saison 2026/27

Rodrigo Mora lehnte 70-Millionen-Angebot aus Saudi-Arabien ab

Luka Vuskovic wechselt für 54 Millionen Franken zu Brighton

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Die Fussballwelt blickt auf die nächsten grossen Talente. Während Namen wie Lamine Yamal, Estevao oder Pau Cubarsi bereits etablierte Superstars sind, stehen andere noch kurz vor dem Durchbruch. Blick pickt sechs echte Rohdiamanten raus, die in der kommenden Saison den ganz grossen Sprung an die Weltspitze schaffen könnten.

Lennart Karl (18, Bayern München)

Neben den gesetzten Stars wie Harry Kane, Michael Olise oder Luis Diaz ist Lennart Karl die grosse Entdeckung bei Bayern. Seit seinem Profidebüt bei der Klub-WM liefert der 18-Jährige im Schnitt alle 120 Minuten einen Treffer oder Assist. Sogar ins DFB-Team schaffte es der Youngster bereits. Bitter nur: Aufgrund einer Verletzung verpasst er die Teilnahme an der WM. Nun fokussiert sich der deutsche Edeltechniker auf sein Comeback – alle Blicke richten sich darauf, wie stark er nach seiner Genesung zurückkehrt.

Max Dowman (16, Arsenal)

Max Dowman hat in der vergangenen Saison etliche Rekorde gebrochen. Alle haben eine Gemeinsamkeit: sein Alter. Der Teenager hatte zwar noch nicht allzu viel Spielzeit bei den Gunners, doch wenn er auf dem Platz stand, bewies er sofort seine Klasse. Unvergesslich bleibt sein Premier-League-Spiel gegen Everton: Er wurde in der 89. Minute eingewechselt, leitete das 1:0 ein und erzielte das 2:0. Dazu meinte Trainer Mikel Arteta: «Einer der besten Momente, die wir je im Emirates erlebt haben.» Es wird spannend zu sehen sein, ob der 16-Jährige in der kommenden Saison mehr Einsatzzeit erhält.

Luka Vuskovic (19, Brighton)

Etwas bekannter ist der kroatische Innenverteidiger Luka Vuskovic. In der vergangenen Saison war er von Tottenham Hotspur an den HSV verliehen und blühte in der Bundesliga richtig auf. Der 19-Jährige glänzte dabei nicht nur defensiv, sondern auch offensiv mit sechs Toren. Diesen Sommer wurde er mit einer Ablösesumme von 54 Millionen Euro zum Rekordtransfer von Brighton & Hove Albion.

Rodrigo Mora (19, Porto)

Rodrigo Mora kam erst Ende Dezember 2024 zu seinem ersten Einsatz in der Startelf von Porto. Dass er in seiner ersten Saison in der Liga Portugal – und das im Alter von gerade einmal 17 Jahren – trotzdem noch zehn Tore schoss und vier Vorlagen lieferte, machte den offensiven Mittelfeldspieler zu einem echten Star der Zukunft. Im Sommer 2025 war der saudische Verein Al-Ittihad bereit, Moras Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro zu zahlen, doch der Teenager lehnte das Angebot ab. Diesen Sommer wechselte er zur AS Roma.

Hamza Abdelkarim (18, Barcelona)

Was für eine Saisonvorbereitung des jungen Ägypters! Nach seinem überraschenden WM-Aufgebot darf er in Barcelona nun mit der ersten Mannschaft auflaufen. In der Testspiel-Phase glänzte er mit drei Toren. Wird er nach den Abgängen von Ferran Torres und Robert Lewandowski zur neuen Nummer eins im Sturm der Katalanen – oder muss er vorerst noch auf der Ersatzbank Platz nehmen?

Rio Ngumoha (17, Liverpool)

Liverpools Saison verlief nicht nach Plan. Ein Lichtblick war dafür der junge Flügelstürmer Rio Ngumoha. Obwohl er unter Arne Slot nicht allzu oft zum Zug kam, erzielte er zwei Tore und bereitete eines vor. Nun hat der «ägyptische König» Mohamed Salah die Reds verlassen und auch Cody Gakpo steht kurz vor dem Absprung. Auf den Flügelpositionen wurde noch nicht aufgerüstet – vielleicht ergibt sich für den wirbligen Engländer ja bald ein Stammplatz an der Anfield Road.