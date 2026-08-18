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Um Spielpraxis zu sammeln
Basel leiht Youngster in die Challenge League aus

Evann Senaya soll Spielpraxis sammeln. Deshalb leiht ihn der FC Basel an den FC Rapperswil-Jona aus.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Trägt in dieser Saison nicht das FCB-Trikot: Evann Seyram Junior Senaya.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Ende letzter Saison hat Evann Senaya (20) sein Super-League-Debüt gegeben. Und bei seinem bisher einzigen Einsatz direkt eine Vorlage geliefert. Am Sonntag durfte er im Testspiel-Kracher gegen den FC Barcelona ran.

Nun ist klar, dass der Defensivspieler vorerst keine weiteren Partien für den FC Basel bestreiten wird. Wie der Klub mitteilt, wird Senaya für die Saison 2026/27 an den FC Rapperswil-Jona in die Challenge League ausgeliehen. Dort soll der französisch-togoische Doppelbürger Spielpraxis sammeln. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

Senaya stiess 2019 in die Nachwuchsabteilung des FC Basel und durchlief sämtliche Ausbildungsstufen bis in die U21. Zuletzt kam er hauptsächlich mit der U21 in der Promotion League zum Einsatz. In der vergangenen Saison bestritt Senaya 27 Partien und erzielte fünf Tore. Sein Vertrag bei Basel läuft noch bis Sommer 2028.

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