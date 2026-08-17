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Grosse Sorgen in Italien
Serie-A-Youngster nach Badeunfall auf Intensivstation

Schock um Serie-A-Talent Yael Trepy: Der junge Franzose liegt nach einem schweren Badeunfall am Wochenende auf der Intensivstation. Berichten zufolge drohte der Nichtschwimmer in einem Pool zu ertrinken – jetzt soll er im künstlichen Koma liegen.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Yael Trepy von Serie-A-Klub Cagliari Calcio liegt nach einem Badeunfall auf der Intensivstation.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Yael Trepy nach Badeunfall auf Intensivstation
  • Der 20-Jährige kann nicht schwimmen, geriet im Pool in Not
  • Trepy liegt im künstlichen Koma, Rettung per Helikopter ins Spital
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Grosses Bangen im italienischen Fussball: Nur wenige Stunden nach seinem ersten Saisonspiel ist Yael Trepy (20) von Serie-A-Klub Cagliari Calcio schwer verunglückt.

Stand der französische Youngster am Freitag beim 1:0-Sieg in der Coppa Italia gegen den SS Arezzo noch auf dem Platz, liegt er nun auf der Intensivstation des Spitals Santissima Annunziata in Sassari. Dies geben die Sarden am Montag per Medienmitteilung offiziell bekannt.

Trepy kann nicht schwimmen und ertrinkt beinahe

Was ist geschehen? Presseberichten zufolge ereignete sich das Unglück am Wochenende im Pool einer Villa an der Costa Smeralda. Laut der Nachrichtenagentur «Ansa» geriet der Mittelstürmer im tiefen Bereich des Beckens in Not – da er offenbar nicht schwimmen kann. Nach der Rettung aus dem Wasser wurde er per Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen, wo er im künstlichen Koma liegen soll.

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Der Verein teilt mit, in ständigem Kontakt mit den Ärzten und der Familie des Spielers zu stehen und «die Entwicklung seines Gesundheitszustands mit grösster Aufmerksamkeit» zu verfolgen.

Details zu seinem exakten Gesundheitszustand nennt Cagliari nicht und ruft gleichzeitig dazu auf, die Privatsphäre des Spielers sowie seiner Familie zu wahren. «I Casteddu» haben angekündigt, allfällige Neuigkeiten bekanntzugeben, sobald diese vorliegen.

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