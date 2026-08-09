Erstmals spielt ein Honduraner in der Super League: Dereck Moncada sorgt bei Lugano für Furore. Bei seinem ersten Tor zeigt der Youngster Potenzial – und träumt von der Premier League.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dereck Moncada (18) ist der erste Honduraner in der Super League

Lugano zahlte 3 Millionen Franken für den talentierten Flügelspieler

Moncada träumt von der Premier League und verbessert täglich seine Taktik

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Wer in der Fussball-Schweiz an Honduras denkt, dem kommt vor allem eines in den Sinn: Xherdan Shaqiris (34) Hattrick beim 3:0-Sieg an der WM 2014. Viel mehr Berührungspunkte mit dem mittelamerikanischen Land gab es bisher kaum. Das ändert sich nun. Mit Dereck Moncada (18) spielt erstmals ein Honduraner in der Super League.

Ob man sich auch in zwölf Jahren noch an ihn erinnern wird wie an Shaqs Gala gegen Honduras, wird sich zeigen. Die ersten Eindrücke machen jedenfalls Lust auf mehr. Fünfmal ist Moncada bislang für Lugano zum Einsatz gekommen, zweimal davon in der Super League. Und in jedem Spiel fiel der Youngster, der bereits über eine beeindruckende Physis verfügt, positiv auf.

«Hätte nie gedacht ...»

Vor einer Woche erzielte der Flügelspieler gegen GC schliesslich sein erstes Tor. Zwar liessen ihn die Hoppers bei seinem Kopfball gewähren. Trotzdem beeindruckte die Art und Weise, wie er sich in der Luft durchsetzte. «Ich hätte nie gedacht, dass mein erstes Tor per Kopf fallen würde», sagt Moncada im Gespräch mit Blick auf Spanisch. «Der Ball kam sehr hoch. Ich habe einfach alles gegeben und ihn irgendwie im Tor untergebracht.»

Gut möglich, dass es nur der erste von vielen Skorerpunkten war. Rund drei Millionen Franken überwies Lugano für den Honduraner an Inter Bogota in Kolumbien – ein beträchtlicher Batzen. Moncada weiss, dass damit Erwartungen verbunden sind. «Mir ist bewusst, dass die Fans wegen der Ablösesumme viel von mir erwarten. Aber ich versuche, das nicht als Druck zu sehen. Ich arbeite jeden Tag hart, um mein Bestes zu zeigen.»

Von Lugano total überzeugt

Moncada gehört zu jenen Spielern, die mit wenigen Aktionen für Begeisterung sorgen. Umso erstaunlicher ist auf den ersten Blick, dass er sich ausgerechnet für die Schweiz entschieden hat. «Lugano bietet mir die ideale Plattform. Hier kann ich den europäischen Fussball kennenlernen, mich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen.»

Dass im Teenager, der bereits vier Einsätze im honduranischen Nationalteam vorweist, grosses Potenzial steckt, davon ist auch Trainer Mattia Croci-Torti (44) überzeugt. Gleichzeitig sieht er bei seinem Neuzugang noch erhebliches Entwicklungspotenzial – vor allem im taktischen Bereich. «Manchmal schaut er mich noch etwas verwundert an, fast wie ein Ausserirdischer», sagte der Lugano-Coach nach dem Saisonauftakt gegen Vaduz.

Ziel Premier League

Moncada selbst kann über diese Aussage schmunzeln – und gibt seinem Trainer recht. «Hier wird viel mehr Wert auf Taktik gelegt. Für einen Latino ist das am Anfang nicht einfach. Aber ich arbeite jeden Tag daran, mich in diesem Bereich zu verbessern.» Abseits des Platzes hat sich der Offensivspieler dagegen bereits gut eingelebt. «Ich weiss, dass es Zeit braucht. Aber Schritt für Schritt fühle ich mich immer wohler.»

Gerade deshalb hält Moncada die Super League für den idealen Ort, um sich weiterzuentwickeln. Sein grosses Ziel verliert er dabei nie aus den Augen. «Ich träume davon, eines Tages in der Premier League zu spielen. Für welchen Klub, weiss ich nicht. Ich vertraue darauf, dass Gott den richtigen Weg für mich bereithält.»

Bis dahin wartet der nächste Schritt bereits am Sonntag – gegen den FC Zürich.