Drei Spiele, drei Kurzeinsätze – und dreimal hinterlässt der 18-jährige Honduraner einen bleibenden Eindruck. Sein Trainer sagt dennoch, man müsse Geduld haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Lugano träumt von Ligaphase der Conference League

18-jähriger Dereck Moncada überzeugt trotz Torlosigkeit erneut mit starker Leistung

Lugano-Coach lobt: «Beeindruckende körperliche Qualitäten»

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die erste von drei Hürden hat der FC Lugano genommen. Der Traum von der Ligaphase der Conference League lebt weiter. In der nächsten Qualifikationsrunde wartet aller Voraussicht nach der FC Koper. Die Slowenen gehen am Donnerstag mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen NSI Runavik von den Färöern ins Rückspiel.

Der Matchwinner gegen den kosovarischen Vertreter war Kevin Behrens mit seinem ersten Hattrick für Lugano. Doch er war nicht der Einzige, der positiv auffiel. Auch Dereck Moncada (18) wusste bei seinem dritten Kurzeinsatz im dritten Spiel zu überzeugen. Und bereits zum dritten Mal deutete der junge Honduraner an, weshalb Lugano so grosse Hoffnungen in ihn setzt. Nur der Torerfolg blieb ihm verwehrt.

Lobende Worte von Croci-Torti

Es gibt diese Spieler, denen wenige Aktionen reichen, um die Fantasie im gesamten Umfeld anzuregen. Bei denen einige Minuten genügen, um zu erkennen, dass sie über Qualitäten verfügen, die andere nicht haben. Moncada gehört in diese Kategorie.

Auch Trainer Mattia Croci-Torti (44) hält grosse Stücke auf den Offensivspieler, der im Sommer für rund drei Millionen Franken aus Kolumbien ins Tessin wechselte. «Er ist erst 18 Jahre alt. Aber er bringt körperliche Voraussetzungen mit, die in der Super League nur ganz wenige haben», sagte er nach dem Auftaktsieg gegen Vaduz zu RSI. Das komme nicht von ungefähr: «Moncada hatte zehn Tage vor seiner Ankunft noch im Testspiel Honduras gegen Argentinien gespielt, dem letzten WM-Vorbereitungsspiel der Argentinier. Er kam in einer hervorragenden körperlichen Verfassung zu uns.»

«Fast wie ein Ausserirdischer»

Croci-Torti erinnert aber daran, dass Moncada aus einer völlig anderen Fussballwelt komme. Gerade für südamerikanische Spieler brauche die Umstellung auf den taktisch geprägten europäischen Fussball Zeit.

Deshalb wirbt der Lugano-Coach um Geduld. «Manchmal schaut er mich noch etwas verwundert an – fast schon wie ein Ausserirdischer. Aber man sieht sofort, wie gross sein Ehrgeiz ist und wie hart er arbeiten will. Dazu kommen seine beeindruckenden körperlichen Qualitäten.» Aus diesen Gründen kommt Croci-Torti zu folgendem Schluss: «Ich bin sehr froh, dass der Verein mir Moncada zur Verfügung gestellt hat.»