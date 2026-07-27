Essende, Imeri, Mai, Görtler oder doch Bürgy? Wer hat dich während der ersten Super-League-Runde am meisten überzeugt?

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die erste Runde der neuen Super-League-Saison ist durch. Wir suchen nun den Spieler des ersten Spieltags. Wer hat dich am meisten überzeugt?

Beim Offensivspektakel zwischen YB und Sion fallen insgesamt sechs Tore. Zwei davon erzielt Samuel Essende (28), während YB-Teamkollege Kastriot Imeri (26) zwei Treffer vorbereitet. Luganos Lukas Mai (26) erzielt gegen Vaduz zu Hause den Siegtreffer für die Tessiner.

Hinzu kommen Lukas Görtler (32), der für St. Gallen die Wende gegen den FCZ einleitet, und Nicolas Bürgy (30), der gegen Luzern ein Tor erzielt und eines vorbereitet.

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