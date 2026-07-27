DE
FR
Abonnieren

Stimme jetzt ab
Wer ist dein Spieler der ersten Super-League-Runde?

Essende, Imeri, Mai, Görtler oder doch Bürgy? Wer hat dich während der ersten Super-League-Runde am meisten überzeugt?
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Kommentieren
1/6
Samuel Essende schnürt gegen Sion seinen Doppelpack. Ist er der Spieler der Runde?
Foto: Getty Images
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die erste Runde der neuen Super-League-Saison ist durch. Wir suchen nun den Spieler des ersten Spieltags. Wer hat dich am meisten überzeugt? 

Beim Offensivspektakel zwischen YB und Sion fallen insgesamt sechs Tore. Zwei davon erzielt Samuel Essende (28), während YB-Teamkollege Kastriot Imeri (26) zwei Treffer vorbereitet. Luganos Lukas Mai (26) erzielt gegen Vaduz zu Hause den Siegtreffer für die Tessiner. 

Hinzu kommen Lukas Görtler (32), der für St. Gallen die Wende gegen den FCZ einleitet, und Nicolas Bürgy (30), der gegen Luzern ein Tor erzielt und eines vorbereitet.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1
2
3
2
FC Thun
FC Thun
1
2
3
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Basel
FC Basel
1
1
3
6
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
8
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
8
FC Zürich
FC Zürich
1
-1
0
10
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
11
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        FC Zürich
        FC Zürich
        Super League
        Super League