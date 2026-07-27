Mit 16! Lugano gibt Verteidiger ersten Profivertrag

Der FC Lugano macht jetzt schon bei Nathan Montorfano Nägel mit Köpfen.
Die Bianconeri statten den jungen Verteidiger, der am 8. Juli seinen 16. Geburtstag gefeiert hat, mit seinem ersten Profivertrag aus. Dieser ist bis Sommer 2029 gültig.
Derzeit gehört Montorfano dem U19-Kader der Tessiner an. Auf seine Feuertaufe im Fanionteam wartet der Schweizer noch.
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