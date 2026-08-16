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Für über 50 Millionen Franken
PSG holt belgischen Flügelstürmer aus Amsterdam

Wie sein neuer Klub am Samtag bekannt gibt, stösst Flügelstürmer Mika Godts zu PSG. Für den Belgier überweisen die Pariser über 50 Millionen Franken an Ajax Amsterdam.
Publiziert: 14:49 Uhr
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Aktualisiert: vor 44 Minuten
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Mika Godts wechselt für über 50 Millionen von Ajax Amsterdam zu PSG.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mika Godts wechselt für über 50 Mio. CHF zu Paris Saint-Germain
  • Der 21-Jährige unterschrieb bis 2031 und trägt die Nummer 22
  • 17 Tore und 15 Vorlagen für Ajax in der Saison 2025/26
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Blick Sportdesk

Der Transfer ist perfekt: Der zweifache belgische Nationalspieler Mika Godts wechselt für umgerechnet rund 50 Millionen Franken von Sions nächstem Conference-League-Gegner Ajax Amsterdam zu Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Der 21-jährige Flügelspieler unterschreibt einen Vertrag bis im Juni 2031 und wird künftig die Rückennummer 22 tragen, wie die Pariser am Samstagabend verkünden.

Das Pariser Star-Ensemble hat damit an einem ereignisreichen Transfertag einen weiteren Neuzugang bestätigt – nur wenige Stunden, nachdem der spanische Weltmeister Ferran Torres vom FC Barcelona vorgestellt worden ist. Der zweifache Champions-League-Sieger rüstet sich weiter für die kommende Saison und setzt auf die Vielseitigkeit des Belgiers.

Godts kommt nach einer herausragenden Saison in der holländischen Eredivisie nach Paris. Für Ajax erzielte der Youngster 17 Tore und bereitete 15 weitere vor. Auch in den bislang vier Einsätzen in dieser Saison in der Conference-League-Qualifikation und zum Saisonauftakt in die holländische Meisterschaft wusste er zu überzeugen.

Zum Wechsel sagte Godts: «Ich bin unglaublich stolz darauf, zu einem der besten Klubs der Welt zu stossen. Ich kann es kaum erwarten, dieses Shirt anzuziehen und den Parc des Princes und die PSG-Anhänger zu erleben.»

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag. 

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