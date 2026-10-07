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Gesprächsstoff der Nations League
Bayern-Starduo dominiert – Griechen überraschen, Türken desolat

Die Nations League lieferte reichlich Gesprächsstoff. Spanien und die Schweiz überzeugen, während andere Teams und Trainer unter Druck stehen.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Irland spielt gegen Israel zweimal ohne Publikum und auf neutralem Boden.
Foto: Imago

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Spanien bleibt makellos, die Schweiz löst Pflichtaufgaben
  • Griechenland überrascht, England schlägt Kroatien 7:0
  • Türkei, Klopp und Ronaldo wanken, wärend Olise und Kane glänzen
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Vier Spieltage sind gespielt, die erste Länderspielpause ist vorbei. Die Nations League schreibt diesen Herbst einige besondere Geschichten – und starke Einzelspieler sorgen für Gesprächsstoff. Blick schaut auf die wichtigsten Themen der vergangenen Wochen.

Die Aufreger

Während der Nationalhymne Israels senkten die Spieler Irlands ihre Köpfe zu Boden.
Foto: Imago

Gaza-Konflikt auch auf dem Rasen spürbar – Zweimal kam es zum Duell Irland gegen Israel. Beide Spiele mussten auf neutralem Boden ausgetragen werden. Dies, weil Irland eines der Länder ist, die das Vorgehen Israels im Gazastreifen besonders stark kritisieren. Zudem musste auch die Pressekonferenz vor dem Rückspiel frühzeitig beendet werden.

England zerfetzt Kroatien mit 7:0.
Foto: IMAGO/Mark Pain

Kroaten gehen unter – Verbot für Erwachsene in Kroatien, so werden rund 6000 Kinder ins Stadion eingeladen, um das Heimspiel gegen England zu verfolgen. Die Kroaten zeigen eine sackschwache Leistung und kassieren eine üble Klatsche. Die Kinder sehen viele Tore, doch allesamt für die Gäste. Am Ende gewinnt England mit 7:0 und schraubt Kroatien auseinander.

Cristiano Ronaldo verlässt das Team vorzeitig.
Foto: LISELOTTE SABROE

Cristiano Ronaldos (41) Drama-Woche – Der Superstar reiste vorzeitig aus dem Camp der Nationalmannschaft ab und ist sich mit Nationaltrainer Jorge Jesus (72) überhaupt nicht einig.

Die Überflieger

Lamine Yamal bringt Spanien gleich dreimal früh in Front.
Foto: David Fernandez

Der Weltmeister läuft weiterhin heiss – Vier Spiele, zwölf Punkte: Spanien marschiert makellos durch die Nations League. Das Team von Luis de la Fuente (65) überzeugt und gewinnt auch enge Partien wie am Dienstag gegen Kroatien. Überragend präsentiert sich Youngster Lamine Yamal (19), der die Furia Roja gleich dreimal in Führung bringt – zweimal in der zweiten und einmal in der fünften Minute.

Griechenland jubelt über den 1:0-Sieg gegen Deutschland.
Foto: Achilleas Chiras

Griechenland fast wie vor 22 Jahren – Der Europameister von 2004 ist bislang ungeschlagen. Gegen Deutschland zeigen die Griechen in beiden Spielen starke Leistungen und feiern sogar einen Sieg. Auch gegen Holland holen sie ein Unentschieden. Zum Auftakt bezwingen sie Serbien – und dürfen damit sogar von den Nations-League-Finals träumen.

Murat Yakin gewinnt mit der Nati alle vier Spiele.
Foto: Toto Marti

Nati bleibt makellos – In der Nations League stolpert die Schweiz bisher nicht über vermeintlich kleinere Gegner, die der Nati in der Vergangenheit immer wieder ein Bein gestellt haben. Auch harzige Spiele wie am Dienstag gegen Nordmazedonien entscheidet sie für sich – trotz einer schwierigen ersten Halbzeit.

Die Enttäuschungen

Vincenzo Montella muss vier Niederlagen einstecken.
Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport

Desolate Türkei – Nachdem das WM-Märchen für die Türkei früh endete, hat Vincenzo Montella (52) in der Nations League die Möglichkeit sich nochmals zu beweisen. Das ging nach hinten los. Mit einer Torbilanz von 2:11 und vier Niederlagen herrscht definitiv Unruhe am Bosporus. Der Trainer steht nach der Länderspielpause vor seinem Abgang.

Nur einen Sieg (gegen Serbien) feiert Klopp mit den Deutschen.
Foto: IMAGO/Laci Perenyi

XXL-Kadersichtung mit mässigen Ergebnissen – Jürgen Klopp (59) ist als neuer DFB-Trainer gerade noch so dem Negativ-Rekord entkommen. Trotzdem wird die Vorfreude auf «Kloppo» drastisch gedämpft. Aus vier Spielen resultieren gerade einmal fünf Pünktchen. Das entspricht definitiv nicht den Vorstellungen des Trainers und auch nicht denen der Anhänger. Ob sich das XXL-Kader in Zukunft auszahlen wird, wird sich zeigen.

Diese Spieler glänzten

Michael Olise zeigt überragende Leistungen für Frankreich.
Foto: Jumeau Alexis/ABACA

Überragender Bayern-Star I – Der Spieler der letzten zwei Wochen! Michael Olise (24) entscheidet Spiele fast im Alleingang. Beim 1:0-Sieg in Belgien macht er es wortwörtlich. Nebst diesem Traumtreffer hämmert er gegen Italien einen Freistoss rein und trifft neben den beiden Toren noch zweimal. Dazu legt er zwei weitere Treffer auf. An sechs von sieben Toren Frankreichs ist er direkt (!) beteiligt. Und das bei durchschnittlich etwa 60 Minuten Einsatzzeit pro Spiel.

Harry Kane führt die Torschützenliste der Nations League mit sechs Treffern an.
Foto: IMAGO/MI News

Überragender Bayern-Star II – Harry Kane (33) ist neuer Rekordspieler Englands. Mit seinem Einsatz gegen Kroatien zieht der Bayern-Star mit Ex-Keeper Peter Shilton (77) gleich (125 Einsätze). In der Nations League führt der Stürmer zudem mit sechs Treffern die Torschützenliste an. Kane hat bislang in jedem Spiel getroffen.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
5
10
2
Italien
Italien
4
3
7
3
Belgien
Belgien
4
1
6
4
Türkei
Türkei
4
-9
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
7
12
2
England
England
4
11
9
3
Kroatien
Kroatien
4
-10
3
4
Tschechien
Tschechien
4
-8
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
10
12
2
Slowenien
Slowenien
4
2
7
3
Schottland
Schottland
4
-2
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
4
5
9
2
Belarus
Belarus
4
3
7
3
Finnland
Finnland
4
7
7
4
San Marino
San Marino
4
-15
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
4
3
10
2
Zypern
Zypern
4
2
7
3
Armenien
Armenien
4
-1
4
4
Lettland
Lettland
4
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
4
7
10
2
Färöer
Färöer
4
0
4
3
Moldawien
Moldawien
4
-5
4
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
4
6
8
2
Estland
Estland
4
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
4
-2
4
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-5
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
In diesem Artikel erwähnt
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Irland
21153271 entity_logo_israel
Israel
21154101 entity_logo_england
England
21151389 entity_logo_portugal
Portugal
21151334 entity_logo_spanien
Spanien
21151264 entity_logo_griechenland
Griechenland
21114745 entity_logo_schweiz
Schweiz
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Türkei
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Deutschland
21132894 entity_logo_bayern_muenchen
FC Bayern München
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Kroatien
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        Israel
        21154101 entity_logo_england
        England
        21151389 entity_logo_portugal
        Portugal
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        Deutschland
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        FC Bayern München
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        Kroatien