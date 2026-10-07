Die Nations League lieferte reichlich Gesprächsstoff. Spanien und die Schweiz überzeugen, während andere Teams und Trainer unter Druck stehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spanien bleibt makellos, die Schweiz löst Pflichtaufgaben

Griechenland überrascht, England schlägt Kroatien 7:0

Türkei, Klopp und Ronaldo wanken, wärend Olise und Kane glänzen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Vier Spieltage sind gespielt, die erste Länderspielpause ist vorbei. Die Nations League schreibt diesen Herbst einige besondere Geschichten – und starke Einzelspieler sorgen für Gesprächsstoff. Blick schaut auf die wichtigsten Themen der vergangenen Wochen.

Die Aufreger

Gaza-Konflikt auch auf dem Rasen spürbar – Zweimal kam es zum Duell Irland gegen Israel. Beide Spiele mussten auf neutralem Boden ausgetragen werden. Dies, weil Irland eines der Länder ist, die das Vorgehen Israels im Gazastreifen besonders stark kritisieren. Zudem musste auch die Pressekonferenz vor dem Rückspiel frühzeitig beendet werden.

Kroaten gehen unter – Verbot für Erwachsene in Kroatien, so werden rund 6000 Kinder ins Stadion eingeladen, um das Heimspiel gegen England zu verfolgen. Die Kroaten zeigen eine sackschwache Leistung und kassieren eine üble Klatsche. Die Kinder sehen viele Tore, doch allesamt für die Gäste. Am Ende gewinnt England mit 7:0 und schraubt Kroatien auseinander.

Cristiano Ronaldos (41) Drama-Woche – Der Superstar reiste vorzeitig aus dem Camp der Nationalmannschaft ab und ist sich mit Nationaltrainer Jorge Jesus (72) überhaupt nicht einig.

Die Überflieger

Der Weltmeister läuft weiterhin heiss – Vier Spiele, zwölf Punkte: Spanien marschiert makellos durch die Nations League. Das Team von Luis de la Fuente (65) überzeugt und gewinnt auch enge Partien wie am Dienstag gegen Kroatien. Überragend präsentiert sich Youngster Lamine Yamal (19), der die Furia Roja gleich dreimal in Führung bringt – zweimal in der zweiten und einmal in der fünften Minute.

Griechenland fast wie vor 22 Jahren – Der Europameister von 2004 ist bislang ungeschlagen. Gegen Deutschland zeigen die Griechen in beiden Spielen starke Leistungen und feiern sogar einen Sieg. Auch gegen Holland holen sie ein Unentschieden. Zum Auftakt bezwingen sie Serbien – und dürfen damit sogar von den Nations-League-Finals träumen.

Nati bleibt makellos – In der Nations League stolpert die Schweiz bisher nicht über vermeintlich kleinere Gegner, die der Nati in der Vergangenheit immer wieder ein Bein gestellt haben. Auch harzige Spiele wie am Dienstag gegen Nordmazedonien entscheidet sie für sich – trotz einer schwierigen ersten Halbzeit.

Die Enttäuschungen

Desolate Türkei – Nachdem das WM-Märchen für die Türkei früh endete, hat Vincenzo Montella (52) in der Nations League die Möglichkeit sich nochmals zu beweisen. Das ging nach hinten los. Mit einer Torbilanz von 2:11 und vier Niederlagen herrscht definitiv Unruhe am Bosporus. Der Trainer steht nach der Länderspielpause vor seinem Abgang.

XXL-Kadersichtung mit mässigen Ergebnissen – Jürgen Klopp (59) ist als neuer DFB-Trainer gerade noch so dem Negativ-Rekord entkommen. Trotzdem wird die Vorfreude auf «Kloppo» drastisch gedämpft. Aus vier Spielen resultieren gerade einmal fünf Pünktchen. Das entspricht definitiv nicht den Vorstellungen des Trainers und auch nicht denen der Anhänger. Ob sich das XXL-Kader in Zukunft auszahlen wird, wird sich zeigen.

Diese Spieler glänzten

Überragender Bayern-Star I – Der Spieler der letzten zwei Wochen! Michael Olise (24) entscheidet Spiele fast im Alleingang. Beim 1:0-Sieg in Belgien macht er es wortwörtlich. Nebst diesem Traumtreffer hämmert er gegen Italien einen Freistoss rein und trifft neben den beiden Toren noch zweimal. Dazu legt er zwei weitere Treffer auf. An sechs von sieben Toren Frankreichs ist er direkt (!) beteiligt. Und das bei durchschnittlich etwa 60 Minuten Einsatzzeit pro Spiel.

Überragender Bayern-Star II – Harry Kane (33) ist neuer Rekordspieler Englands. Mit seinem Einsatz gegen Kroatien zieht der Bayern-Star mit Ex-Keeper Peter Shilton (77) gleich (125 Einsätze). In der Nations League führt der Stürmer zudem mit sechs Treffern die Torschützenliste an. Kane hat bislang in jedem Spiel getroffen.